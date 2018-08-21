《延禧》乾隆爆紅！風流史遭起底 傳為阿嬌斬3年戀

2018年08月21日 18:47 中時電子報 吳玫穎

乾隆戲裡戲外皆風流。(取自微博)

現在的聶遠時常在微博曬出與女兒合照。(取自微博)

聶遠妻女合照。(取自微博)

大陸劇《延禧攻略》不僅捧紅了新人「瓔珞」吳謹言、「傅恒」許凱，也讓在劇中飾演乾隆的大陸男星聶遠演技再獲肯定，但同時也遭起底昔日風流史，原來聶遠戲裡戲外皆風流，不僅曾與朱茵、阿嬌鍾欣潼傳過3角戀情，2006年更因為網路上流傳一張疑似直擊他與阿嬌北京深夜唱KTV的照片，被指是與當時女友劉芸3年地下情分手主因。

現年40歲的聶遠過去曾演出《上錯花轎嫁對郎》、《倩女幽魂》、《西遊記》等多部電視劇作品，俊俏外型又有「古裝美男」之稱，在演藝圈也是桃花多多，黃奕是他初戀女友，2006年拍攝《雪山飛狐》又分別與朱茵、阿嬌傳緋聞，2008年宣布與同門師妹楊光結婚， 但這段婚姻僅維持4年就宣告破局。

之後他又因演出電視劇《西遊記》中的唐僧一角，邂逅了第二任妻子「玉面狐狸」秦子越，婚後更時常在微博曬出妻女溫馨合照，一改昔日花心男形象。

聶遠10年前接受陸媒《南都週刊》專訪，也曾被問起與阿嬌的緋聞，當時他就否認與劉芸分手原因與阿嬌有關，「阿嬌跟我就是最簡單的工作關係，我們一起拍戲。她的事我都可以談，沒什麼可回避的。」

同時聶遠也解釋了與阿嬌唱KTV的緣由，「她總共在《雪山飛狐》劇組就呆了20天，接觸並不多。你不要覺得演員天天工作後就不需要放鬆，不熟的人照樣可以一起玩。我們去唱歌，然後就傳緋聞，我也沒辦法，記者不是也拍到我跟方中信喝得爛醉走出來嗎？」

(中時電子報)