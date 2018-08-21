環保署回收基金20年展 參觀人次破3萬

2018年08月21日 18:49 中時 廖德修

小朋友對於廢車實驗室展牆充滿好奇。（圖／環保署提供）

童子軍小朋友觀展，反應非常熱烈。（圖／環保署提供）

工作坊親子手做的情形。（圖／環保署提供）

環保署資源回收管理基金管理會為了跟國人分享在國際間大受好評的資源回收成果，特別選在以回收寶特瓶建成的臺北市花博公園流行館舉辦「循環再生-回收基金20年特展」。參觀人數已破3萬人次，展期只到8月25日，民眾請把握時間一探究竟。

環保署在20年前成立了「資源回收管理基金管理會」，結合社區民眾、回收處理業者，地方政府清潔隊的參與，讓日常生活產生不要的瓶瓶罐罐、電子電器資訊舊品等，透過多元的回收管道，進到後端的處理業者製成再生料，再回到原物料系統予以循環再利用。

20年來台灣的資源回收率從78年的5.87％，躍升到去年已達52.51%，究竟是怎麼辦到的？在台北花博流行館展覽中的「循環再生-回收基金20年特展」，可以窺知一二。

特展以歷史脈絡方式，在展館一樓呈現臺灣在資源回收的過去、現在與未來，在這個特展會把廢棄物循環再生的過程分解出來，用簡單圖說方式讓民眾瞭解。

在展品中還可發現前陣子讓台灣在世足賽揚名的寶特瓶球衣，甚至用海洋廢塑膠製成的球鞋，展區內更設置電子導覽，提供展品的回收再利用資訊外，更設計AR虛擬實境互動遊戲，讓民眾闖關尋寶。

二樓的展區，展出22個縣市環保機關因地制宜下，所設計出來的廢棄物活化再生展品，每日舞台表演及有獎徵答，更是讓大小朋友意猶未盡；手做的工作坊，甚至讓廢棄物變身成生活用品的歡樂製造區，舉凡寶特瓶紗製作飲料提袋，甚至稻草梗都可以再利用製成按摩用的拍打棒。

完成的成品除了讓參加的民眾攜回外，大小朋友間互助合作的手做過程，更是讓展覽有個溫馨愉快的小片段；而多年來，回收基管會所製作過的資源回收宣傳影片，更是利用3樓設置的「環保電影放映室」，分門別類有系統的放映出來，仔細看，還可以看到影片中主角人物騎著偉士牌機車，宣傳廢機動車輛要回收的畫面。

展覽內容豐富且多元，已經吸引超過3萬人次觀展，歡迎全國民眾相約一起到「循環再生-回收基金20年特展」一探究竟，展覽只到8月25日為止，所以趕快來吧！活動詳情請參閱資源回收網設置的「循環再生特展」網頁。

(中時 )