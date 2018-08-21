苗栗推再生能源辦理　首次創意設計競賽

苗栗縣長徐耀昌（中）、聯合大學工業設計系副教授徐義權（右）、綠極能科技能源公司董事長江煥成（左）締約產官學合作，共同發展苗栗縣再生能源環境。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
21日再生能源智慧創意設計競賽記者會，選在裝有太陽能發電板頭，且展現綠能發電成效的頭屋明湖水漾會館舉辦。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府今年榮獲全國綠能推動優良縣市的佳績，21日於頭屋明湖水漾會館舉行再生能源競賽記者會，凝聚能源發展的共識，盼各界能集結創意，在生活中發展再生能源，打造綠能城市，而入選作品還能角逐競爭最高5萬元的獎金。

頭屋明湖水漾會館內的屋頂裝有太陽能發電板，且湖畔停靠的船隻也為太陽能發電船，表現出綠能發電的具體成效，苗栗縣長徐耀昌與縣府工商發展處長黃智群皆稱，在此舉辦再生能源記者會別具意義。

徐耀昌表示，苗栗有優越條件發展風力發電和太陽光電，盼再生能源能廣泛運用。會中徐耀昌與聯合大學工業設計系副教授徐義權以及綠極能科技能源公司董事長江煥成，簽署產官學合作備忘錄，一同致力於再生能源環境的永續發展。

黃智群表示，今年首次舉辦再生能源智慧創意設計競賽，盼各方以創意在苗栗縣內的場域或公共設施，結合再生能源並加以美化，打造綠能城市。徐義權也分享，創意來自於生活，面對生活的不便時，就能發揮想像力，因此參加競賽並不困難，鼓勵民眾踴躍參與。

黃智群強調，作品不限形式，參賽者也無年齡限制，凡具有中華民國國籍者皆可參加，即日起至10月5日止，以「通訊報名」郵戳為憑，前3明還能分別獲得5萬元、2萬5000元、1萬5000元的獎金。

(中時 )

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