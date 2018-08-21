台薩斷交 知情人士：總統講稿首次清楚畫底線

2018年08月21日 18:56 中時 曾薏蘋

台薩今斷交，知情人士指出，蔡英文總統今中午記者會的談話，首度為中台灣劃下底線，「以中華民國台灣之名的外交關係被破壞，就是挑戰我們共同的底線！壓迫我們的邦交國，以跟中華民國台灣斷交為建交的前提，就是對我國主權的侵犯。」他強調，在國際社會常態下，外交從來就不是零和遊戲。

此外，未來的兩岸政策上，知情人士表示，基本上維持現狀，這原則基礎是國民普遍共識，也是國家的最大公約數，另一塊是台灣做為區域一員，本來應該維持貢獻這個區域的穩定與和平，基於這兩個基本原則，兩岸政策以「維持現狀」是非常清楚。

知情人士指出，中國大陸給聖多美蓋機場、深水港，捐贈一點四億美金、巴拿馬贈款三十億美金、承諾中國國際投資是八十三億、多明尼加金援三十一億、布吉納法索提供五百億元美元金援。

總統今天的講稿中，知情人士表示，總統在今天一開始就說，「身為國際社會的一份子，台灣有權利立足世界、走向世界，兩千三百萬的台灣人民，和其他國家的所有人民一樣，有權利享有平等自由，以及獨立主權和尊嚴。」這就是公理。國內有些政黨、政治人物，把這矛頭放在對自己人民，其實應該要反思。

知情人士說，今天講法的邏輯，先強調台灣存在事實的權力，第二再說，事情的發展已不是只有台灣的事，而是大家的事，第三就是，第一次清楚描述底線，若是為了這個排除我，就是侵犯我；至於用中華民國台灣，這是國內最大公約數，不管藍或綠，你對名稱的想法不一樣，但它終歸是我們生活的國家。國內第一次有人去釐清這部分。

總統這次談話也重話批評中國正在世界各地干涉各國內部事務、破壞國際市場秩序，造成全球局勢高度不穩定，「已經不容許我們有任何一點姑息！」涉外人士說，此舉是要提醒各界，二戰期間一度有姑息主義蔓延，而國際社會對於中國近期的作為已經頗有微詞，未來會不會緊張情勢升高，重點在於中國的國際行為能不能回歸理性。

(中時 )