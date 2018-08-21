婦酒醒尿尿會痛、乳頭瘀傷 驚覺遭警友會友人性侵

2018年08月21日 18:58 中時電子報 呂承哲

台中市一名婦人與一名林姓男子皆是警友會成員，2人熟識多年，林男2016年間到該名婦人家中作客，他拿出自釀的鹿茸酒款待，沒想到婦人不勝酒力睡著，隔天醒來時發現尿尿會痛，而且乳頭還有瘀傷，才驚覺自己遭到性侵。

該名婦人與林男在住處一同飲酒至深夜，林男卻趁婦人酒醉睡著後性侵。婦人隔日醒來，卻發現自己尿尿會痛，淋浴時又見乳頭、頸部都有瘀傷，才驚覺自己遭到性侵，遂向轄區派出所所長求助，所長則要求婦人不要姑息養奸，婦人才向中市警局婦幼隊報案，並在醫院採證下，採集到林男DNA。

向，所長建議她不要姑息養奸，阿芳遂向，醫院於阿芳體內採集到的基因。

前年邀請同為警友會會員的婦人阿芳敘舊，兩人於阿芳住處喝酒至深夜，林男獨自離去，阿芳翌日上午醒來上廁所，感覺，又見自己乳暈與頸部瘀青，驚覺被林男性侵害，林男雖傳簡訊自稱「罪人」、「我真的把自己玩掉了，玩火自焚」，請求阿芳原諒，但阿芳仍報案追究責任，林男宣稱是情投意合發生性關係，但法官不相信，依乘機性交罪判處徒刑4年。

據《三立》報導，林男否認犯案，聲稱是2人合意性交，卻在與婦人的通訊內容提到「我傷到最好朋友就是該死」、「錯了沒法改變，只求不要二次傷害妳」等話語，婦人也痛罵他「禽獸不如」。法院判決，依趁機性交罪判林男4年徒刑，林男不服上訴，高分院仍維持判刑。

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(中時電子報)