神蹟？腦瘤女孩被羅馬教宗賜福後病癒

2018年08月21日 19:04 中時電子報 江飛宇

三年前，教宗方濟各(Franciscus)在訪問美國費城期間，在市街遇到一位女士，請求教宗能為她的1歲女兒賜福，於是教宗就親吻了女嬰的額頭。不過教宗所不知的是，這位名叫吉安娜．馬斯安東尼奧(Gianna Masciantonio)的小女嬰先天就罹患腦瘤，在教宗來到費城前，醫生斷定孩子的生命剩不到兩個月，然而不知是神蹟或是巧合，就在教宗為吉安娜賜福之後，她的病況逐漸好轉，腦腫瘤居然逐漸消失了。

CBS費城新聞(philadelphia.cbslocal)報導，現年3歲的吉安娜回到了費城兒童醫院（CHOP）接受檢查，再次確定她的健康良好。沒人能想像她出生時，被診斷患有組織細胞增生症，這是一種最終會形成腦瘤的血液病，結果如今已經完全消失了，化療是曾經、遙遠的記憶。

吉安娜的雙親感到既感恩又興奮，母親克莉絲汀(Kristen Masciantonio)說：「女兒一切都很好，想到她今年秋天要上幼兒園，一切都感到幸福。」

吉安娜的父親喬伊(Joey Masciantonio)說：「看到孩子健康的跑來跑去，看著她健康的成長，我不知該說什麼。」

家人將女兒的康復，歸功於費城兒童醫院(CHOP)醫療團隊，還有信仰。他們感激主治大夫菲利普．史東 (Dr.Phillip Storm)和阿米許．夏醫生(Dr. Amish Shah)，為此，家人以吉安娜的名義，捐贈了5萬美元給醫院。

夏醫生說：「吉安娜接受了8個月的化療，過程中她都很配合，而且很堅強。」

史東醫生說：「這件事絕對是我行醫生涯最難忘的事，如果是3年前，你告訴我吉安娜將能上幼兒園，我會說：千萬不要這樣期待。」史東很高興他的判斷出錯，現在的吉安娜未來看似來一切光明。

她的父母說，三年前教宗方濟各的賜福，以及醫生不放棄治療，都是挽救吉安娜生命的重要力量。

教宗並不知道這個孩子患有嚴重的疾病，當時他僅是用嘴唇三次輕輕親吻的她的額頭，並祝福她。就在此事的1個月後，腫瘤居開始變小，又過了15個月，竟已完全消失。自那時到現在三年過去也沒有復發。現在吉安娜可以自己吃飯，到處爬爬走，並逐漸學會說話。

(中時電子報)