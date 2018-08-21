北京機器人大會落幕　中國製造讓人驚艷

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旺報
孫曜樟

2018世界機器人大會在北京落幕。在本次為期5天的世界機器人大會上，一批由中國企業自主研發的機器人驚豔亮相，格外引人注目。

這些中國研發的機器人中，有中國首創的機器人「奶茶小哥」，它可以像人類一樣順暢地走完整個奶茶製作流程，顧客可透過智慧手機自助點單；「機器人調酒師」只需1分鐘，就可以完成接酒、搖晃、倒酒等多個環節；神經外科手術機器人現場向觀眾演示腦部手術；機器人小魚，可以在水下自由遊動……。

機器人展覽引人駐足，機器人賽事更是引起人群一陣陣「騷動」。本屆世界機器人大會設置了青少年機器人設計類、KOB全球機器人格鬥類等5大類賽事。

在KOB全球機器人格鬥比賽現場，賽場上競爭激烈，觀眾喊聲震天。據瞭解，這項比賽與美國Battle Bots、英國Robot Wars並列為世界三大機器人格鬥賽事，今年吸引了全世界60餘支戰隊參賽。

而在另一個賽場，青少年機器人設計類大賽上，機器人足球類比賽、羽毛球類比賽尤為激烈。為能贏得比賽，參賽選手們紛紛將自己的機器人進行改裝，以使其達到最佳狀態。現場，一個參加足球比賽的機器人引起人群的一陣陣騷動，它「身手矯健」、「反應敏銳」，每贏一球，總伴隨著觀眾的陣陣歡呼和尖叫。

(旺報 )

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