葉全真新戲「每天死一次」！戲外和他每天午餐約會

2018年08月21日 19:08 中時 林淑娟

王沺裁戲裡戲外都很照顧葉全真。（星之國際）

葉全真。（星之國際）

葉全真。（星之國際）

葉全真出席新戲記者會。（星之國際）

葉全真（葉子）在新加坡拍攝兩個月、主演的黃金檔新戲《229明天見》， 21日下午舉辦宣傳記者會，葉子一襲正紅色禮服亮麗登場。劇中他們一家四口都困在2月29日的同一天不斷地輪迴，20集的劇情張力十足，葉子每天必須ㄧ死、夫妻分離，有時痛苦，有時悲傷，有時溫馨，每天都是同一天，卻要詮釋不同的死去方式，還要逐漸地找回家庭親情，非常挑戰演技。

帥氣男星王沺裁戲裡戲外都十分照顧葉子，戲外也藉著「午餐約會」培養出深厚的感情。原來，在新加坡拍戲，有個比較特別的習慣，就是中午放飯時刻，不像台灣劇組通常一起安排吃便當，新加坡的劇組會以外景車帶演員們到不同的熟食中心，大家自己挑選喜歡的食物，所以新加坡各式各樣的小吃，葉子在拍戲兩個月期間都嚐遍了！王沺裁會帶葉子找美食、兩人也恰巧喜歡肉食，所以劇中默契十足。葉全真忍不住笑說，好捨不得殺青呢！

談起兩人相處趣事，葉全真說，剛來新加坡出外景前幾天，還在適應酷熱的天氣，不小心中暑又感冒。王沺裁現場不僅貼心照料，還推薦了熟悉的中醫師並先為她掛號，讓葉子可以一下戲就去診所，透過滑罐和推拿，很快就痊癒了。

葉子表示，她拍戲總是全神投入在角色中，有時候餓了才想到忘了吃飯。但是在新加坡拍戲，最喜歡下戲後，如果時間還早，可以搭著地鐵到處走走、找尋美食，隔天拍戲更有動力呢。

葉全真近期詮釋不同角色、全方位演出，甫播映的公視《你的孩子不是你的孩子》最後篇章《必須過動》，暗黑系媽媽的角色驚嚇到不少親子觀眾，演技精湛頗受好評。而導演朱延平改編24年前經典喜劇《新烏龍院》成新版《新烏龍院之笑傲江湖》，號稱童年最殺回憶電影，片末彩蛋就是葉全真飾演的玉女小紅回歸，在大陸七夕上映票房破億，也引發許多討論。八月底她將到北京接演戲劇，是一個擁有強烈的個性，陷入愛情卻夾雜著復仇情緒的女子。

(中時 )