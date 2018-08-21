葉全真新戲「每天死一次」！戲外和他每天午餐約會

王沺裁戲裡戲外都很照顧葉全真。（星之國際）

友善列印
中時
王沺裁戲裡戲外都很照顧葉全真。（星之國際）
葉全真。（星之國際）
葉全真。（星之國際）
葉全真出席新戲記者會。（星之國際）

葉全真（葉子）在新加坡拍攝兩個月、主演的黃金檔新戲《229明天見》， 21日下午舉辦宣傳記者會，葉子一襲正紅色禮服亮麗登場。劇中他們一家四口都困在2月29日的同一天不斷地輪迴，20集的劇情張力十足，葉子每天必須ㄧ死、夫妻分離，有時痛苦，有時悲傷，有時溫馨，每天都是同一天，卻要詮釋不同的死去方式，還要逐漸地找回家庭親情，非常挑戰演技。

帥氣男星王沺裁戲裡戲外都十分照顧葉子，戲外也藉著「午餐約會」培養出深厚的感情。原來，在新加坡拍戲，有個比較特別的習慣，就是中午放飯時刻，不像台灣劇組通常一起安排吃便當，新加坡的劇組會以外景車帶演員們到不同的熟食中心，大家自己挑選喜歡的食物，所以新加坡各式各樣的小吃，葉子在拍戲兩個月期間都嚐遍了！王沺裁會帶葉子找美食、兩人也恰巧喜歡肉食，所以劇中默契十足。葉全真忍不住笑說，好捨不得殺青呢！

談起兩人相處趣事，葉全真說，剛來新加坡出外景前幾天，還在適應酷熱的天氣，不小心中暑又感冒。王沺裁現場不僅貼心照料，還推薦了熟悉的中醫師並先為她掛號，讓葉子可以一下戲就去診所，透過滑罐和推拿，很快就痊癒了。

葉子表示，她拍戲總是全神投入在角色中，有時候餓了才想到忘了吃飯。但是在新加坡拍戲，最喜歡下戲後，如果時間還早，可以搭著地鐵到處走走、找尋美食，隔天拍戲更有動力呢。

葉全真近期詮釋不同角色、全方位演出，甫播映的公視《你的孩子不是你的孩子》最後篇章《必須過動》，暗黑系媽媽的角色驚嚇到不少親子觀眾，演技精湛頗受好評。而導演朱延平改編24年前經典喜劇《新烏龍院》成新版《新烏龍院之笑傲江湖》，號稱童年最殺回憶電影，片末彩蛋就是葉全真飾演的玉女小紅回歸，在大陸七夕上映票房破億，也引發許多討論。八月底她將到北京接演戲劇，是一個擁有強烈的個性，陷入愛情卻夾雜著復仇情緒的女子。

(中時 )

《延禧》乾隆爆紅！風流史遭起底… 醜小鴨變天鵝！「韓國第一美女」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。