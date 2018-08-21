「台南秈18號」育成 讓碗粿嘗得到米的鮮味

2018年08月21日 19:39 中時 游昇俯

一改傳統製作碗粿、蘿蔔糕的在來米「台中秈17號」，農委會台南區農改場育成的「台南秈18號」，只要2到4個月貯藏陳化，就能製作出香Q爽口的加工米食，讓消費者有機會吃到當季米的新鮮風味；並且，台南秈18號的肥料施用效益高，讓慣行農法收穫更豐，有利於低投入的友善栽培法種植。

一般製作碗粿、蘿蔔糕、米粉、米苔目等加工米食，都是使用在來米，目前加工米食業者多使用「台中秈17號」。但是製作米食，台中秈17號往往需要一年以上時間貯放「陳化」，以讓米的黏性降低，製作米食較容易成形；陳化時間長，不僅增加倉儲成本，也會提高腐敗風險，更嘗不到米的新鮮風味。

台南農改場從98年二期稻作開始，選用產量高的「台中秈17號」作為父本，老化時間短的「台農秈14號」作為母本，雜交選育，耗費9年，在今年成功育成「台南秈18號」。

台南農改場嘉義分場副研究員陳榮坤表示，相較於目前慣用的台中秈17號，台南秈18號陳化時間只要2到4個月，倉儲時間短，自然節省倉儲成本，降低儲藏的變質，老鼠偷吃的損失，而且，陳化時間短，保留米的新鮮風味，讓消費者能吃到當季米製成的加工米食。

此外，在試種比較中發現，施同樣份量的肥料，台南秈18號的產量也高於台中秈17號，陳榮坤說，台南秈18號在慣行農法中可獲豐收，大約可少用四分之一的肥料，較節省成本，因此也利於低投入的友善栽培環境。

(中時 )