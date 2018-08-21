路上撿到全新冷氣機？ 糊塗師傅半途掉了渾然然不知

2018年08月21日 19:43 中時 謝瓊雲

冷氣裝修師傅一個小時後到派出所將失誤領回。(謝瓊雲翻攝)

冷氣安裝師傅貨車後車斗車門沒關好，全新的冷氣機掉在半路上，他直到客戶家要裝設時才發現不見了，讓網友直呼太烏龍！(謝瓊雲翻攝)

真的係新ㄟ！全新的分離式冷氣機尚未拆封，整箱掉在大馬路上。彰化縣花壇鄉1名女高中生21日下午，在臉書社團「花壇人俱樂部」發文「失物招領」，貼文指「誰的冷氣機掉了？請跟警察局聯絡！」沒多久裝修工人急急忙忙到派出所領回，還告訴警方說，到客戶家中才發現冷氣機怎麼不見了！笑翻一堆網友。

女學生下午3點多貼文指出，在番花路上看到一台未拆封的分離式冷氣機，就掉在馬路上，她看了半天都無人來撿拾，當下拍照並貼在「花壇人俱樂部」尋找失主，並報警協尋。引發網友熱烈討論，直說「真是太狂了！」、「好扯」、「誰這麼兩光？」「居然在路上撿到冷氣機，太厲害了！」

警方獲報到場將冷氣機載回派出所，1個多小時後，就有冷氣裝修工人神色慌張的到派出所詢問是否有人撿到冷氣機，見警所內警方代為保管冷氣機，才鬆了一口氣，直呼「今天差點就做白工了！」

彰化分局三家派出所長吳政倫表示，這名女高中生經過番花路時，發現有台全新的分離式冷氣靜靜在路面，向警方通報後，由員警載回派出所；而負責裝設冷氣機的師傅則是已把車開到要裝設冷氣機的民眾家中時，才赫然發現冷氣機不翼而飛。

(中時 )