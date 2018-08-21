消保處抽查7家大型遊樂場 遊樂園：已改善完成

2018年08月21日 19:40 中時 王思慧

行政院消費者保護處抽查國內7家大型遊樂場，其中六福村的六福莊餐廳探測器被塑膠袋包覆，導致消防管理不合規定；義大遊樂世界櫃子有灰塵、垃圾桶蓋子破損，環境衛生不合格，而義大世界也有9件商品標示不合格等。

義大世界表示，針對行政院消保處稽查國內7家大型遊樂場建議改正項目，已在7月底全數改善完畢並複查合格。並強調義大世界在2017年榮獲交通部觀光局評鑑「特優等」、工商時報評鑑「金牌企業」、TOP5000休閒服務業第1名等殊榮，為了給與消費者更安心的遊樂體驗，會持續精進。

六福村表示，餐廳探測器用塑膠袋包覆一事，園方已於稽查後立即改善完成。

六福村指出，一直以來將遊客安全擺第一，在公共安全及消防管理上絲毫不馬虎，園區內擁有緊急救護技術員(EMT1)證照的員工更是高於法規，每一項遊樂設施皆會定期進行緊急應變處理演練。每年至少兩次結合衛服部北區緊急醫療應變中心（簡稱REMOC）、鄰近縣市消防局，進行無劇本式的「大型傷患救災防護模擬演練」。

另外，六福村於2016年就已開始建構ICS事故現場指揮系統，訂定初級、中級及大型災害指揮體系，可在緊急事件發生時依據計畫有效率地將組織由日常作業轉換至緊急應變作業，緊急應變人員則依照計畫訂定的任務執行應變，並與內外部人員保持高度溝通與協調管道。

六福村持續秉持著「遊客安全為最先優考量」，甚至比政府法規還嚴格的標準來設置急救相關器材、培訓急救人員及進行演練，以避免意外事件發生造成遺憾。

(中時 )