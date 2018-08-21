火燒船事件頻傳 航港局全面抽查載客船舶

2018年08月21日 19:41 中時 王思慧

上周東部水域連續發生2起火燒船事件，航港局要求各航務中心啟動「載客船舶全面安全抽查」作業。（航港局提供）

近期連續發生「花東二號」、「恆星」2起船舶失火海事事件，造成3人受到輕傷，交通部航港局啟動「載客船舶全面安全抽查」作業，將機艙及消防列為重點檢查項目，對載客船舶安全做最嚴謹的把關，力求海運服務安全無虞。

航港局長謝謂君表示，平時除訂定各種檢查機制並落實執行外，也辦理各類載客船舶風險評估及強化安全抽查作業，對載客船舶意外事故一向秉持零容忍的態度。

由於上周東部水域連續發生2起船舶失火海事事件，因此，特別要求所屬各航務中心自8月17日同步啟動「載客船舶全面安全抽查」作業，針對轄區內所有營運中載客船舶（含載客小船及娛樂漁業漁船）進行全面抽查，以維護船舶航行安全。

航港局表示，本次「載客船舶全面安全抽查」作業針對全台灣（含外島）所有營運中載客船舶，抽查作業以機艙清潔、主輔機、電氣裝備、燃油管路、絕熱保護裝置、冷卻系統及消防設備等皆列為重點查驗項目，若發現有缺失的載客船舶，將責成業者完成改善並經該局複驗合格後，始得航行營運，以確保乘客權益及安全。

另針對「花東二號」船舶失火案，航港局東部航務中心已加派人力調查及辦理後續相關事宜，而於8月16日客船「恆星」發生火災事件，疑似起因於業者擅自使用外接式備用小型發電機，違反船舶法部分也將對業者進行裁罰。

(中時 )