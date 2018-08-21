亞運》克拉克生首披菲律賓戰袍轟28分 中國男籃仍贏

克拉克生生涯首次效力菲律賓國家隊就轟28分。(美聯社)

友善列印
中時電子報
／雅加達報導

雅加達-巨港亞運男籃賽前弄到滿城風雨的NBA騎士後衛克拉克生，21日總算首次穿上菲律賓男籃戰袍出賽，更拿全場最高28分，可惜菲律賓最後仍以80比82不敵中國大陸，目前預賽戰績1勝1敗，將以D組第2晉級8強。

菲律賓先前把克拉克生放進亞運12人名單當中，一開始遭到NBA拒絕放行，但菲律賓籃協跟NBA抗議，畢竟中國男籃這次亞運讓周琦(火箭)、丁彥雨航(獨行俠)兩名NBA球員參賽，迫使NBA最後還是讓克拉克生打亞運了。

才從美國洛杉磯趕來雅加達的克拉克生，並未在菲律賓首場預賽上場，但在21日下半場展現NBA球星架式，幫助菲律賓不僅追上，更在末節超前，可惜他因出現抽筋狀況，最後關頭只能先在場邊休息，也讓中國趁機追上。

克拉克生最後1分12秒帶著雙腿抽筋狀態硬上，不過中國先靠趙睿上籃追平，甚至最後13.2秒，趙睿更用切入騙到克拉克生犯規，站上罰球線兩罰俱中，幫助中國超前，菲律賓最後一擊交給達利史坦三分出手沒進宣告落敗。

在中國籃協主席姚明坐鎮下，中國表現最佳的球員還是先發中鋒周琦，他拿25分、12籃板及7火鍋，王哲林也拿13分、7籃板，阿不都沙拉木12分、8籃板，贏球最大功臣趙睿11分；克拉克生賽後就以受傷為由拒絕媒體採訪。

(中時電子報)

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