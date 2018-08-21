快評》回不去了！不可逆的中華民國邦交國數目

2018年08月21日 19:37 中時電子報 盧伯華

蔡英文執政以來出現了第5個宣布與我斷交的國家薩爾瓦多，如此密集斷交潮的原因乃眾所周知，國人與政府亦多有心理準備，只是沒想到雪崩之勢來得如此劇烈。在台灣政治環境中許多事情是可以藉由政黨輪替來改善，但外交上的中華民國邦交國卻完全是不可逆的，藉由邦交國數目在國際上彰顯自身存在的政策，或藉由外交來操弄選舉的做法，都必須徹底放棄。

在台灣民主化之後，施政不良的政權可以期待用政黨輪替（行政的或立法的）來調整或改善，諸如能讓兩岸關係解凍回暖、經濟獲得改善、弊案得以清查、錯誤政策能獲糾正，但真正政治穩定的邦交國卻沒有哪一個在投向北京懷抱後會再回頭與台灣建交。有些國家多年來曾利用海峽的情勢在兩岸之間反覆建交斷交，兩岸早已逐漸不玩邦交國數目的遊戲，因此這些國家的官方關係對兩岸來說都沒有太多實質意義。

雖然如此，每次有國家與我國斷交，仍然會引起台灣社會的劇烈反應。吊詭的是，「邦交國」在經過兩岸之間的綜合實力競爭與政治互動磨合之後，卻呈現出兩個奇異的特性：在台灣被當作選舉工具，用來彰顯大陸對台灣的打壓；在大陸則用來做為兩岸關係工具，用來打擊試圖脫離「一個中國」框架的台灣執政者。

北京非常明白邦交國在兩岸之間的轉移會對兩岸關係有不利影響，因此在兩岸關係熱絡時（例如馬政府時期），大陸甚至必須用各種方式刻意延遲與某些國家建交（例如巴拿馬）。但是一旦到了兩岸關係惡化到一個地步，北京就能拿邦交國來做為警告台灣的工具。

薩爾瓦多的斷交，仍然可以看北京一貫的對台政策操作邏輯。長期來說，北京運用邦交國數目做為工具，阻斷台獨傾向的執政黨在國際上的活動；短期來說，則會選擇適當的時機使用此一工具。以這次薩爾瓦多的斷交事件觀察，就是台灣執政黨大肆宣揚蔡英文總統在美國的「過境外交」。外交部長吳釗燮所說，這次斷交的「針對性」很強，應該很明白北京的是針對什麼。同樣是過境外交，前任總統馬英九安然無事，蔡英文總統卻完全有不同待遇，關鍵當然是兩岸關係。

目前台灣媒體都在猜測下一個斷交的國家是哪個邦交國，其實意義不大。北京早已放棄在外交戰場與台灣進行零和遊戲，因為以大陸目前的政經實力與國際事務影響力，絕大多數國家都不會拒之門外。但北京並未積極擴大爭取，主要是不希望與這些小國家的建交事宜影響兩岸關係，或被台灣某些政黨利用來做為選舉工具。其次是若真要全部清除中華民國的邦交，需要動用的資源太多，甚至可能激化台獨勢力做出冒險舉動，進而引發國際輿論關注，反而得不償失。

總之，北京目前並未打算全部阻斷台灣這些較小國家的官方關係，只是一旦轉投北京懷抱的，台灣很難期望他們再回頭與中華民國建交。長遠來看，18個以上的邦交國數目已經「回不去了」，就算政黨再次輪替，我們的邦交國也不可能再恢復。未來如何制定外交工作主要方向與重點，以及如何求得兩岸關係與外交的平衡，值得台灣所有政黨深思。

(中時電子報)