金門》年底選戰 藍營核定選將58人出線

2018年08月21日 19:56 中時 李金生

國民黨金門縣黨部今（21）日公布年底縣議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表、村里長選舉候選人提名及核准參選名單，共有歐陽儀雄等58人出線。

縣黨部指出，他們均經黨內協調或民意調查，以及提名審查小組資格審查，並經候選人簽署提名承諾書後，陳報中央委員會核定。國民黨將核發政黨推薦書，期待在鄉親和黨員支持下贏得勝選。核定的黨籍參選人如下：

（一）縣議員：第一選區提名歐陽儀雄、許玉昭、許建中、洪允典4人。第二選區提名蔡春生、李應文、王秀玉、蔡水游、謝東龍5人。第三選區提名洪麗萍、洪成發2人。

（二）鄉鎮長：金城鎮提名李誠智。烈嶼鄉核准洪若珊、林金量、洪燕玉3人。金沙鎮提名王石堆。金寧鄉核准李正騰、陳成泉2人。金湖鎮提名林長鴻。烏坵鄉提名蔡永富。

（三）鄉鎮民代表：金城鎮提名陳子芸、林金英、張含麗、胡凱宇、陳天成、倪于媃、郭永隆7人、核准李錫瑜1人。金湖鎮核准陳向鑫1人。金沙鎮提名蔡連進、陳國琍、馬自壯3人。金寧鄉提名辛愛華、黃文欣2人。烈嶼鄉提名林長征、方水萬、林宜蘭、吳福全、陳秀治、方駿洋6人。

（四）村里長：金城鎮賢庵里提名盧志嶢，珠沙里核准許清福、薛芳萬2人，古城里核准陳承吉、辛文進2人，西門里核准李玉葉。烈嶼鄉上林村提名林建進，西口村提名蔡福榮，黃埔村提名方耀年。金沙鎮大洋里提名吳彥洋，浦山里提名何鴻樟，汶沙里提名何有志，何斗里提名陳福林，三山里核准王美玉。金寧鄉盤山村提名翁品洋，安美村核准莊振興，后盤村核准王志慶。金湖鎮新湖里提名陳秀嵐。

(中時 )