少女感遭吐槽 周迅：老不代表生命力枯竭

霍建華與周迅在《如懿傳》的洞房花燭夜。（愛奇藝台灣站提供）

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周迅少女時期的裝扮、聲音、臉蛋頗受爭議。（愛奇藝台灣站提供）
周迅出巡。（愛奇藝台灣站提供）
登基大典。（愛奇藝台灣站提供）
登基大典。（愛奇藝台灣站提供）
周迅。（愛奇藝台灣站提供）

霍建華、周迅主演的清宮劇《如懿傳》，卡司強大加上耗資22億製作，20日晚首播，迎戰同樣時空背景的夯劇《延禧攻略》，未料表現不如預期，評價兩極。

由於《延禧攻略》先播，已經受好評，《如懿傳》因此被拿來比較，首播後，不少劇迷對於梳化、道具、劇情節奏等吐槽不斷，演員演技雖有一定水準，但周迅的原音低沉有磁性，以少女扮相和未登基的乾隆打情罵俏，觀眾反應會出戲。

周迅接受中國版《VOGUE》9月號專訪，她似乎早料到播出後多少有爭議。訪問內容提到，在她的理解中，「少女感」可能無法讓每個人效仿，但一直保有一顆赤子之心並非天方夜譚。

關於年齡，周迅並不焦慮，別人能演的她可能演不了，她能演的別人可能也演不了，「從什麽時候開始，我們受到成見的影響，彷彿變老是一種過錯。但老有老的智慧與價值，不代表生命力和創造力的枯竭。」

她說，「你知道最恐怖的是什麽？是你受到一種成見的影響，你開始責備自己為什麽會變老？或者變胖……」她為身邊甚至比自己更小的那些女孩子們感到不解，某種觀點催促著要用各種各樣的方式留住自己青春的容顏，「彷彿變老是一種過錯和罪責，為什麽」？

周迅說，「老」不代表生命力和創造力的枯竭，老有老的智慧與價值，「每個行業裏都是人如果被封在某一個樣貌或者狀態裡，不是更可怕嗎？所以大家醒一醒！醒一醒，我們完全可以不用這樣」。

(中時 )

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