家長憂心寶貝跟不上 陸「小學銜接班」火熱

2018年08月21日 20:08 旺報 李鋅銅

大陸「去小學化」的新政策，讓許多家長擔心自己的寶貝子女從幼稚園畢業後進了小學跟不上，於是忙著幫寶貝子女到補習班報名「小學銜接班」，但有不少幼稚園老師表示，「報不報差別不大，沒上過（銜接班）反而『後勁更足』。」但家長哪聽得進去，報名依舊火熱。

大陸教育部下發《關於開展幼稚園「小學化」專項治理工作的通知》，要求就幼稚園「小學化」展開專項治理，包括嚴禁教授小學課程內容、糾正「小學化」教育方式、整治「小學化」教育環境等。但看在孩子家長眼裡可急了。

「幼稚園若『去小學化』，幼小銜接怎辦？」廣東就有不少家長擔心若幼稚園不教中文拼音、識字、計算、英語，孩子上小學後會跟不上。於是許多「准小學生」在暑假期間都被家長送進了「幼小銜接」補習班，這種幼小銜接班一期約一個月，收費2000到3000元（人民幣），約合新台幣8938到13407元。課程以識字、數學為主，也有培訓機構直接採用小學課本進行培訓。

一名鄭姓家長早在孩子上大班時就幫孩子報了「幼小銜接班」。「幼稚園教學與小學教學完全不同，不提前學習，小孩上了一年級後完全跟不上。」她說，自己的大兒子今年讀小學三年級，當年就因為沒有提前上幼小銜接課程，上了小學之後完全跟不上。

有幼稚園老師說，許多家長誤會了「去小學化」的意思。他表示，「去小學化」不是與小學完全對立，在孩子幼稚園階段什麼都不學，更不是凡是小學做的一概不做，而是用遊戲等適合接受的方式，給學前的孩子制訂符合身心發展規律的學習任務。

有老師說，根據教學20多年的經驗，沒有進行特殊小學化訓練的孩子同樣可以發展得很好，綜合素質也比較高。即使在開始那段時間會有微小差距，但他們對新事物的學習會有興趣，後勁也會比較足一些。

為何「去小學化」會衍生出家長的焦慮，且問題日趨嚴重？中山大學政治與公共事務管理學院副教授陳永傑表示，從機制上來看，主要是優質小學學位爭奪激烈的招生機制影響。從總體上說，是這些年來學歷在分配資源上的影響力，已經在人們心中形成烙印。家長要改變看法還需要時間。

(旺報 )