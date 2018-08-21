外籍老師體驗美人茶 好奇寶寶問題多

2018年08月21日 20:07 中時 邱立雅

新竹縣峨眉國中今年轉型為實驗國中，積極推廣在地特色課程、雙語教學，21日更邀請新竹縣的外籍教師前來學校，體驗東方美人茶的品茶活動，不少外籍教師好奇滿滿、問題多多，也讓這所全校僅有3班的小校，添加了些許的異國氣息。

峨眉為新竹縣重要的東方美人茶產區峨眉國中也因此推動茶文化特色課程，每個新生都要經過考驗，上完初階課程變身為「小茶人」，接著再修習進階課程晉身為「茶師」，每當茶師進行服務時，其他的茶師則轉為「茶侶」，協助品茶活動順利進行。

為了讓茶文化能夠推廣，峨眉國中外籍教師Roy擔負重任，邀請10名縣內外籍教師前來品茶，自己更把在峨眉國中教學一年來所修習的茶道，完整傳授給其他外籍教師。而每個由學生擔任的茶師，穿上古裝、盤起頭髮，嚴守流程泡出一杯杯的好茶，讓外籍老師們品嘗後驚嘆不已。

有外籍教師對東方茶文化很好奇，問說如果作客時發現茶很好喝，可以無限續杯嗎？針對品茶禮數，現場的茶道教師蘇英文也解釋，一般一巡茶泡到5泡是極限，喝茶主要是品味道，並非喝到飽。另外還有教師發問：「喝茶可以邊喝邊聊嗎？」蘇英文表示，東方茶要細細品味，不建議聊天，在3泡茶過後，可聊茶事，最後才上茶食。

峨眉國中預計明年再辦品茶活動，希望邀請各國的外籍人士前來體驗東方美人茶迷人之處，讓學生們能有機會與外國人互動，開口練習說外語的機會，也把台灣的茶文化傳遞給外人知曉。

(中時 )