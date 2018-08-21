亞運》羽球男團四強戰大陸 小天扳倒石宇奇搶頭香

2018年08月21日 19:52 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

周天成在羽球男團4強賽第1點單打，以直落2生涯首度擊敗世界排名第2的大陸好手石宇奇，替中華隊先馳得點。（杜宜諳攝）

雅加達-巨港亞運21日晚間男子羽球團體賽上演中華隊挑戰中國大陸隊的強權戲碼，台灣一哥周天成靠著犀利的攻勢以及變化多端的戰術，21比13、21比19，擊敗世界排名第二高手石宇奇，也為中華隊搶得頭香，取得1比0領先優勢。

周天成過去和石宇奇交手3次全部落敗，最近一次對戰打到第三局才落敗，此次兩人都是隊中主將，擔綱起開路先鋒角色，除了士氣外，更肩負著勝負重擔。

周天成開賽後就連拿3分，石宇奇隨即穩住陣腳反超比數，但周天成在10比11短暫休息後如有神助，不僅連得6分，還打出9比1攻勢，21比13輕鬆拿下首局勝利。

次局，石宇奇在7比9落後時連得5分超前，小天不甘示弱也回敬4比0攻勢反超比數，而且率先取得20比18聽牌優勢，石宇奇雖頑強的追回1分，但小天仍舊抓到機會一記強拍攻擊，石宇奇回擊掛網，小天在贏得比賽瞬間舉起右手振臂一揮，除了一吐過去未曾獲勝的怨氣，更帶動中華隊的求勝氣勢。

(中時電子報)