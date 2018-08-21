泰雅美聲將上大霸 尋根之路聽歷史

泰雅學堂青少年合唱團預計今年10月將上大霸尖山尋根。（邱立雅翻攝）

友善列印
中時
邱立雅

泰雅學堂青少年合唱團匯聚了來自尖石、五峰、竹北與竹東的泰雅族青少年，組成一支40人的合唱團，常代表台灣出國比賽與表演，從2014年起，合唱團每年舉辦「大霸響起」音樂會，卻從未真正踏上祖先遷徙之路，於是今年10越這些孩子們將登上大霸尖山，在山頂唱起祖靈之歌。

泰雅學堂為一假日學校，其中10至15歲的青少年孩童組成合唱團，因歌聲優美，多次受邀出國比賽或表演。泰雅學堂總幹事陳智明表示，自己10年前在新光國小服務的時候，曾經帶領學生來一趟大霸尖山畢業禮讚，與祖靈遙遙呼應，他希望這個感動能讓泰雅學堂的孩子們感受，於是策畫這一場尋根之旅。

此次登大霸尖山尋根之旅在合唱團中挑選20名年齡較大的成員，在10月份上山之前鍛鍊體能，在尋根的過程中，也會邀請耆老、志工隨團帶領講解，告訴學員們祖先在那些個山頭，發生過什麼可歌可泣的歷史故事。

過去泰雅學堂青少年合唱團在大霸尖山下舉辦音樂會，今年則移師到新竹市演出，陳智明表示，在大霸尖山下受到祖靈的庇佑，這趟尋根之旅也會有影像的紀錄，將出版作為慈善演唱會的宣傳之用。由於僅有一半的學員上山，陳智明表示，會考慮山上網路穩定度，登頂後視情況跟山下的學員連線直播。

(中時 )

外籍老師體驗美人茶 好奇寶寶問… 養雞取蛋做月餅 安養機構拚收入

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。