泰雅美聲將上大霸 尋根之路聽歷史

2018年08月21日 20:43 中時 邱立雅

泰雅學堂青少年合唱團匯聚了來自尖石、五峰、竹北與竹東的泰雅族青少年，組成一支40人的合唱團，常代表台灣出國比賽與表演，從2014年起，合唱團每年舉辦「大霸響起」音樂會，卻從未真正踏上祖先遷徙之路，於是今年10越這些孩子們將登上大霸尖山，在山頂唱起祖靈之歌。

泰雅學堂為一假日學校，其中10至15歲的青少年孩童組成合唱團，因歌聲優美，多次受邀出國比賽或表演。泰雅學堂總幹事陳智明表示，自己10年前在新光國小服務的時候，曾經帶領學生來一趟大霸尖山畢業禮讚，與祖靈遙遙呼應，他希望這個感動能讓泰雅學堂的孩子們感受，於是策畫這一場尋根之旅。

此次登大霸尖山尋根之旅在合唱團中挑選20名年齡較大的成員，在10月份上山之前鍛鍊體能，在尋根的過程中，也會邀請耆老、志工隨團帶領講解，告訴學員們祖先在那些個山頭，發生過什麼可歌可泣的歷史故事。

過去泰雅學堂青少年合唱團在大霸尖山下舉辦音樂會，今年則移師到新竹市演出，陳智明表示，在大霸尖山下受到祖靈的庇佑，這趟尋根之旅也會有影像的紀錄，將出版作為慈善演唱會的宣傳之用。由於僅有一半的學員上山，陳智明表示，會考慮山上網路穩定度，登頂後視情況跟山下的學員連線直播。

(中時 )