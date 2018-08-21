養雞取蛋做月餅 安養機構拚收入

香園紀念教養院開闢養雞場，每日撿拾雞蛋提供院內烘焙坊製作糕點。（邱立雅攝）

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邱立雅

湖口香園紀念教養院開闢一所「快樂咕咕雞」養殖場，飼養400隻雞隻，每天由院生撿拾雞蛋，擦乾淨後提供院內烘焙之用，剩餘才對外販售。院方近日加緊趕工製作中秋禮盒，也使用自家生產的優質雞蛋，希望提高收入補足資金缺口。

「快樂咕咕雞」目前飼養400隻雞，一天可撿拾約360個雞蛋，由院生負責撿拾、擦拭與包裝，甚至還在紙盒畫上可愛的圖案，讓消費者看了也會心一笑。香園紀念教養院主任宋恒善表示，雞隻在「快樂咕咕雞」生活兩年，採放養制，雞舍內外有通道讓母雞們自由進出，想出去玩就去玩，想生蛋就回到室內隱密處生蛋。

「我們的雞蛋很立體。」宋恒善表示，自家生產的雞蛋殼厚，打出來的蛋外觀立體，有蛋水、蛋白與蛋黃3部分，且蛋黃密度夠實，可捏起、牙籤都刺不破。目前「快樂咕咕雞」每日生產的雞蛋提供院內師生食用，剩餘的大宗送往烘焙坊製作成蛋糕，若還有剩餘才提供販售。

宋恒善笑說，原本院內有一名令人相當頭痛的院生，毫無工作意願，自從加入「快樂咕咕雞」的工作行列，每天不到8時就準備號出發去撿雞蛋，也讓院內教師們感到驚喜。

隨著中秋佳節逼近，香園紀念教養院也推出多款禮盒，公共事務組長梁鳳慈表示，月餅、鳳梨酥、蛋黃素等產品，全數使用自家生產的雞蛋製作。由於教養院年需資金達8000萬，扣除政府補貼、企業贊助、勸募跟自籌，每年都有2000萬缺口，中秋禮盒的銷售是相當重要的收入之一，希望未來能逐步調高收入，達成平衡。

(中時 )

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