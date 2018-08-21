亞運》楊昆弼「穿金戴銀」 出國比賽有商務艙坐

2018年08月21日 20:07 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

楊昆弼本屆亞運摘下1金1銀，在贊助人熱心協助下，未來出國比賽有商務艙可坐，讓他可以用最好狀態面對比賽。（美聯社）

這個月11號才過20歲生日的射擊男子選手楊昆弼，在2018雅加達亞運射擊不定向飛靶個人賽及混合團體，為中華代表隊搶下1金1銀，21日比完混合團體後，他並沒有盛大慶祝，而是決定先好好休息，讓連日緊繃的身體，稍微放鬆一下，射擊協會理事長陳士魁也透露，會好好思考如何獎勵選手。

楊昆弼20日在個人賽以平世界紀錄的48分，搶下中華射擊隊在本屆亞運的第2金，21日和前輩林怡君攜手挑戰混合團體賽，兩人決賽曾取得領先，可惜最後被黎巴嫩超前，最終以1分之差「銀」恨。

賽後楊昆弼說：「連日比賽，身體蠻累的，很感謝防護員每天幫我治療、恢復，雖然只能拿下銀牌，不過對於自己今天表現還算滿意，晚上就先好好休息，還沒想到怎麼慶功。」

第六度參加亞運的林怡君說：「比賽中我的經驗跟面對壓力的狀態會好一點，但我跟昆弼會慢慢相互溝通、交流，平常練習時透過有時我站前、有時我站後這樣穿插，來去習慣彼此節奏。至於決賽一路互咬的黎巴嫩對手，過去世界盃也很常遇到，比賽現場我就是告訴自己一發一發慢慢打，其他不多想。」

射擊協會理事長陳士魁也在比賽現場一路關心選手表現，他表示：「出發前給射擊隊設定低標至少2塊獎牌，高標在包括至少1金在內、總共5面獎牌的目標，選手們也相當爭氣，目前打下2金1銀1銅，幾乎達到高標，我非常開心，協會一定會協助申辦及給予實質獎勵，稍早我也和楊昆弼的贊助人討論，贊助人承諾以後楊昆弼出國比賽會幫忙支付商務艙機票費用，也會包個紅包給楊昆弼獎勵，我相信有好成績加持，能夠吸引更多熱心人士贊助。」

(中時電子報)