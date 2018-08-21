扯！業績未達標被罰深蹲60次 上班族做完醫院躺4天

2018年08月21日 20:18 中時電子報 林郁庭

業績未達標竟差點丟了性命！一名年輕上班族因業績未達公司規定，被主管用半開玩笑的方式處罰做深蹲60次，結果做完第四天大腿竟痛到無法走路，就醫確診罹患橫紋肌溶解症；三總腎臟科主治醫師朱柏齡表示，所幸該病患即時就醫，才沒有導致急性腎衰竭，嚴重恐致命。

收治病例的朱柏齡說，該名年輕上班族稱因業績未達標，被主管玩笑性開罰做深蹲60次處罰，當時還邊做邊與同事有說有笑，但沒想到隔天大腿痠痛、第三天疼痛加劇、第四天甚至出現痛到無法走路的情況，經人陪同後就醫才發現他的肌肉酵素已飆到4萬9770，遠高於應該要小於200的正常值約247倍，已有橫紋肌溶解的症狀。

朱柏齡說，患者住院4天，持續給予點滴，肌肉酵素才降至7893，且需休養一段時間，這段期間都要避免激烈運動。朱柏齡說，該患者身體質量指數過高、身材略為肥胖型、且比較少運動，他因此特別提醒大眾，做任何運動都要適量，自覺體能負荷量快超過時就要停止。

朱柏齡解釋，不要輕忽肌肉痠痛，如果出現有劇烈疼痛、一動就無力移動、腫脹、甚至是運動過後第3、4天小便因肌球蛋白增加，呈現「咖啡醬油色」等情形時，就要趕緊就醫，這些是肌肉酵素升高，有橫紋肌溶解的症狀如果嚴重的話，恐導致急性腎衰竭，更嚴重者甚至會死亡。

朱柏齡說，不要輕視過量運動的隱藏危機，像他自身每周慢跑2到3次，想試做60次深蹲會有什麼感覺，結果他發現，慢跑與深蹲用到的肌肉不一樣，當他做到第36下時就感覺身體吃不消，他當下立刻判斷要停止繼續深蹲下去。

(中時電子報)