殺蟲劑陶斯松 防檢局公告禁用於水稻、蔬菜等10多種作物

2018年08月21日 20:48 中時 游昇俯

台灣農場普遍使用的殺蟲劑陶斯松，將要禁止使用在水稻、蔬菜及水果上。農委會防檢局21日召開農藥技術諮議會，針對國內高用量農藥「陶斯松」，決議將於近期公告禁止使用於水稻、蔬菜類，以及柑橘類、荔枝、龍眼、桃、梅、李、梨、蘋果、枇杷、柿、棗等水果，以降低對消費者取食的風險。

陶斯松（Chlorpyrifos）常用於防治蟑螂、跳蚤及白蟻，農業上也廣泛使用。若暴露於高濃度陶斯松環境下，可能引發人體嚴重出汗、腸道失控、抽搐、昏迷或死亡，美國聯邦法院日前已裁決其環保署禁用陶斯松。

防檢局副局長鄒慧娟表示，除了美國案例，防檢局對高用量農藥也持續在評估，去年即依據國際相關科學數據評估結果，將每日容許攝取量（ADI），由0.01mg/kg bw/day調降為0.003 mg/kg bw/day；由於國人水稻、蔬菜的食用量高，估算已超過管制上限80%，為降低消費者取食風險，故會限制陶斯松使用於國人攝食量較大的作物上。

鄒慧娟表示，近期內會公告刪除可使用作物項目，並提供60天的公眾評論期，收集利害關係人意見，並進行風險溝通；防檢局亦將持續參考國際科學報告，調整管理措施，並與環保署毒物及化學物質局聯繫協調，共同研議陶斯松的整體管理策略。

(中時 )