陳詠芯為《名模生死鬥》重穿高跟鞋 大秀美腿鼓勵新人

Cindy負傷後首度為節目再穿高跟鞋。（粘耿豪攝影）

友善列印
中時
娜塔莉（左起）、白彌兒、Cindy和Akemi出席開播記者會。（粘耿豪攝影）

第六季《亞洲超級名模生死鬥》即將開跑，伊林名模陳詠芯（Cindy）21日以「學姊」身份參加記者會，還在唸大學的她，之前因打籃球摔傷膝蓋，「有一段時間不能走路，現在努力恢復。」但她今仍敬業為該記者會首度於負傷後穿上高跟鞋走台步，「有點怕，但狀況比想像中好一點。」不過為求安全，活動一結束立刻換上白布鞋，明將出席「璀璨之星」活動。

各季台灣參賽者昨齊聚一堂，包含娜塔莉、香月明美（Akemi）、陳詠芯和新一季模特兒白彌兒，4人都曾為該節目灑淚，更聽過不少嚴格評語，Cindy表示當時因好友被淘汰而大哭，也曾因被評審認為：「擁有所有資質，但無法表現出來。」對自己生氣落淚，她以自身經驗鼓勵新人：「『勇氣』很重要，無論遇到多少人拒絕和批評，都要努力嘗試新的挑戰。」

娜塔莉今年成為新婚人妻，臉上洋溢幸福笑容，Akemi則與同是混血模特兒的錦榮互動親密，2人上月底又被週刊拍到約會，錦榮母親也跟在身邊，疑似戀情受到家長肯定，但她堅持和錦榮關係「就是朋友」，解釋當時錦榮想把朋友們介紹給媽媽，有10個朋友一起吃飯，「剛好我們3個比較健康，走路去看電影，其他朋友是開車去。」

《亞洲超級名模生死鬥》新一季於22日起，每週三晚10點在Star World頻道首播，同時也可以在線上串流影音平台FOX+上同步觀賞，想知道節目更多獨家新聞與資訊，請至官網www.asntm.com或追蹤《亞洲超級名模生死鬥》的Facebook、Twitter和Instagram官方帳號。

(中時 )

北市府原創音樂徵選 搖滾唱將吉… 從《延禧攻略》、《如懿傳》 一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。