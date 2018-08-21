陳詠芯為《名模生死鬥》重穿高跟鞋 大秀美腿鼓勵新人

2018年08月21日 20:47 中時 徐桐炘

娜塔莉（左起）、白彌兒、Cindy和Akemi出席開播記者會。（粘耿豪攝影）

第六季《亞洲超級名模生死鬥》即將開跑，伊林名模陳詠芯（Cindy）21日以「學姊」身份參加記者會，還在唸大學的她，之前因打籃球摔傷膝蓋，「有一段時間不能走路，現在努力恢復。」但她今仍敬業為該記者會首度於負傷後穿上高跟鞋走台步，「有點怕，但狀況比想像中好一點。」不過為求安全，活動一結束立刻換上白布鞋，明將出席「璀璨之星」活動。

各季台灣參賽者昨齊聚一堂，包含娜塔莉、香月明美（Akemi）、陳詠芯和新一季模特兒白彌兒，4人都曾為該節目灑淚，更聽過不少嚴格評語，Cindy表示當時因好友被淘汰而大哭，也曾因被評審認為：「擁有所有資質，但無法表現出來。」對自己生氣落淚，她以自身經驗鼓勵新人：「『勇氣』很重要，無論遇到多少人拒絕和批評，都要努力嘗試新的挑戰。」

娜塔莉今年成為新婚人妻，臉上洋溢幸福笑容，Akemi則與同是混血模特兒的錦榮互動親密，2人上月底又被週刊拍到約會，錦榮母親也跟在身邊，疑似戀情受到家長肯定，但她堅持和錦榮關係「就是朋友」，解釋當時錦榮想把朋友們介紹給媽媽，有10個朋友一起吃飯，「剛好我們3個比較健康，走路去看電影，其他朋友是開車去。」

《亞洲超級名模生死鬥》新一季於22日起，每週三晚10點在Star World頻道首播，同時也可以在線上串流影音平台FOX+上同步觀賞，想知道節目更多獨家新聞與資訊，請至官網www.asntm.com或追蹤《亞洲超級名模生死鬥》的Facebook、Twitter和Instagram官方帳號。

(中時 )