《神鬼傳奇》第2彈 民雄大士爺祭 31日盛大登場

2018年08月21日 20:52 中時 張亦惠

為期3天的大士爺文化祭每天下午4點到6點都有豐富活動，《神鬼手作》DIY平安符可以拿進大士爺廟過香爐，將滿滿的平安及祝福帶回家。（張亦惠攝）

副縣長吳芳銘（中）、民雄鄉長何嘉恆（左5）、嘉義縣長參選人吳育仁（左4）及縣議員黃芳蘭（右4）、陳文忠（左2）、葉孟龍（右2）、林秀琴（右3）、林于玲（左3）和大士爺廟董事長蔡炳坤（右5）等人21日上午在大士爺廟前廣場舉行神鬼傳奇大士爺文化祭啟動記者會，邀請民眾走一趟全台獨嘉的神鬼傳奇秀。（張亦惠攝）

農曆7月最刺激、最有看頭的《2018全台獨嘉，神鬼傳奇》第二波高潮《大士爺文化祭》，8月31日至9月2日將在民雄鄉熱鬧登場，以迎大士爺傳統發想的創意踩街，為《大士爺文化祭》揭開序幕，今年更結合《懷舊嘉佳遊》讓民眾從新港騎電動車到民雄參加大士爺祭，不塞車、環保又好玩。

大士爺掌管孤魂野鬼，清朝時傳說，鬼月時街上陰風陣陣，大士爺一出，陰風止、鬼聲禁，因此每年農曆7月都會迎請大士爺消鬼除魔，農曆7月23日紙糊的大士爺火化升天，攜鬼魅離開人間，近年來，廟方在每年農曆7月時，把收藏正殿神龕左側的神像請出，供信眾瞻仰。

吳芳銘指出，民雄大士爺文化祭為嘉義縣定民俗，嘉義縣文化觀光局保留原有文化禮俗，並融入當代潮流，藉由周邊活動增加大眾參與廣度，歡迎民眾來一睹百年文化資產風采。

大士爺廟董事長蔡炳坤表示，今年創意踩街競賽活動將結合充滿幻想的動漫流行元素，邀請COSPLAY共同巡遊，更將加入科技元素，引入近幾年最夯的3D建築光雕秀，藉由藝術光雕手法將大士爺廟的歷史沿革介紹給民眾，也推出多項文創產品，吸引年輕人參與，為祭典帶來更多想像。

由於每年大士爺祭活動期間人潮眾多，周邊道路也進行交通管制，此次特別與新港德旺商旅配合推出《懷舊嘉佳遊》2日套票，推薦旅客入住新港德旺商旅後，再騎電動機車前往大士爺祭活動現場，來個環保又不塞車的2天1夜小旅行。

(中時 )