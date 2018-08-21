首場空汙法修法說明會場面火爆 機車社團怒嗆正、副署長下台

空汙法修法首場公聽會，21日在台中市舉行，環保署副署長詹順貴表示，10年以上大車標準加嚴，並非要扼殺老車。（黃國峰攝）

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空汙法修法首場公聽會，21日在台中市舉行，大車駕駛開來生財工具，強調「老車無罪、退回原點」。（黃國峰攝）
二行程偉士牌機車主騎來愛車，指出「政府違憲，反對強制淘汰」。（黃國峰攝）
空汙法修法首場公聽會，21日在台中市舉行，二行程機車聯盟，指出「政府公布的二行程機車數據造假，請勿栽贓」。（黃國峰攝）
空汙法修法首場公聽會，21日在台中市舉行，群情激憤，場面火爆。（黃國峰攝）

《空氣汙染防制法》修正通過後，嚴管10年以上老舊車輛排氣檢驗，造成不少老車恐慌與不滿，環保署21日在台中市南屯區公所舉行首場空汙法修法說明會，約有450多名反禁二行程機車聯盟及大貨車自救團體到場，不少車主群情激憤，認為政府剝奪人民財產。環保署副署長詹順貴表示，目前相關規劃補助方案還在研究，今天辦說明會的目的就是聽到更多聲音，找出更多解決方案，並化解民眾的誤解。

由於詹順貴稍早曾公開發言「環保署絕對不會在壓力下妥協、打折扣。」讓車主們認為環保署沒誠意，公聽會一開場就充滿火爆氣氛。有二行程機車社團大喊：「正、副署長下台」，批評二行程機車是最大污染的數據根本造假，且放寬電廠、工廠的排放標準，拿貧窮小眾開刀。也有民眾高喊重新啟用核能電廠，火力發電廠才是最大空汙來源。

有貨車司機表示，一、二、三期大車，新的排放標準根本達不到，因此車輛就得報廢，而且這些駕駛都是貸款買車，舊車報廢後，一輛車那麼貴，根本沒錢可以再買新車，只好失業，政府有想過後果嗎？為何要讓大車司機活不下去？再者例如原本舊車可以賣80萬元，空汙法修法後，若不符合新的標準就得強制汰換，因此根本不會有人會買舊車，政府憑什麼剝奪人民的財產權？

還有駕駛說，政府把空品區劃在碼頭、工業區，這些都是我們賴以為生的地方，不能去哪邊討生活，難道是要把車開去墾丁、日月潭嗎？

由於新的空汙法有規定，3期柴油車只要加裝濾煙器，應該就能通過標準，但有司機提出，加裝濾煙器會傷引擎，建議可以改裝新引擎；由於改裝車輛管理單位是交通部，詹順貴表示，環署會再與交通部協商。

詹順貴表示，10年以上大車標準加嚴，並非要扼殺老車，3期柴油車加裝濾煙器，絕大多數都能通過標準，車主不需過於擔心；目前汰換車輛可減免貨物稅5萬元，環保署也在研擬稅制，透過行政院會協調關稅、貨物稅制再進行調整。針對個別弱勢、偏鄉車主汰舊有困難，環保署仍會研擬專案輔導補助，這也是公聽會的目的。

(中時 )

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