吳慷仁親為對手戲演員試鏡 淘汰10多人終於找到「他」

2018年08月21日 21:09 中時 徐桐炘

高雄電影節今天揭曉眾所期待的台灣開閉幕片，動作新銳導演洪子烜打造全新台式兄弟動作類型，由吳慷仁、林哲熹、謝欣穎、李千娜、高捷領銜主演的《狂徒》榮膺開幕片，金鐘視帝吳慷仁轉型使壞，他飾演反社會性格的銀行大盜，片中與林哲熹「亡命」幹大事，發生一連串考驗亦敵亦友兄弟情誼的火爆幫派衝突，閉幕片則是大陸導演應亮睽違六年再推出長片作品《自由行》。

洪子烜透露吳慷仁雖貴為影帝，卻毫無架子，當林哲熹此角選角時，他更義不容辭參加每場試鏡，「當時設定試鏡時要對三場戲，每次試鏡都超過兩小時，持續了兩周，吳慷仁都會抽空親自對戲，10來個演員下來，也不見他喊苦或抱怨，更感受到慷仁的付出和堅持。」而林哲熹更因具備陽剛和邪氣的兩種特質，以及和影帝對戲卻很穩健更有自己的方法演技，讓導演洪子烜激賞，在當下決定「就是他了！」

去年拿下台北電影節影帝的吳慷仁，一開始吸引他接下《狂徒》片約原因，不僅因《狂徒》是台灣電影圈久違的動作片類型，更因本片角色深沉多變，「大盜」一角是從未嘗試的戲路，片中的他不是絕對的壞人，從一開始的「冷面」盜賊，然後與林哲熹展開肝膽相照的「義氣」亡命之旅，再到最後的失控結局，反差極大展現驚人的爆發力。

(中時 )