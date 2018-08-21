亞運》神力女孩挑戰不可能的任務！方莞靈帶傷舉出好成績

2018年08月21日 21:10 中時電子報 林郁庭

舉重選手方莞靈於亞運前的兩個月發生車禍，造成了膝蓋長約15公分且很深的切割傷口。（圖/長庚醫院提供）

舉重選手方莞靈昨天（20日）在本屆亞運女子舉重48公斤量級拿下第6名，由長庚醫院指派，隨團到印尼雅加達照顧選手的中醫科楊政道醫師表示，當時他在電視機前緊盯著現場轉播，看到剛出車禍的方莞靈帶著長長的傷疤全力奮戰，他直呼莞靈幾乎完成不可能的任務。

楊政道醫師說，印尼亞運前的兩個月，那是6月7日的晚上，看診時突然接到一通心急如焚的電話，電話那頭是舉重選手方莞靈的教練陳葦綾，非常焦急地說莞靈發生車禍了，人在林口長庚紀念醫院的急診室，落地時造成了膝蓋長約15公分且很深的切割傷口。

面對這樣的傷勢，想必教練已直覺地意識到必須棄賽亞運的可能。隔天教練帶著莞靈到門診評估傷勢對於參賽與後續運動表現的影響，平時總是樂觀開朗的莞靈，在楊醫師診間流下了眼淚。這淚水是複雜的，要失去的除了是這次備戰已久的亞運舞台，甚至要面對的是日後長期影響她運動表現的病根。

楊政道醫師從專業評估，如此長而深的切割傷口，從傷口組織復原到復健，到運動強度訓練，還需消除疤痕組織對運動訓練與表現所造成的影響，僅有兩個月的時間，要能夠帶著這個傷站上亞運的舞台，不論對選手、教練或醫師都是很大的挑戰。看著莞靈的淚水，他知道年僅19歲的她，已經開始體會失去舞台的滋味，然而這或許也意味著她更明白了要懂得珍惜往後的每一個舞台。

長庚醫院在第一時間得知了莞靈的處境，也用最快的速度協助莞靈在治療傷害期間密集回診接受各種治療的所有費用，更讓莞靈無後顧之憂地養傷備戰。

楊政道醫師回憶比賽當下，他緊盯著電視現場轉播，看到莞靈膝蓋那道長長的疤痕，不禁相當欽佩莞靈沒有放棄這個挑戰，在短時間克服種種傷痛與訓練的困難，讓自己能夠再站上亞運的舞台，並在亞運上保持競爭力，披上中華隊的戰袍，為自己也為國家舉起這沉重的槓鈴。

楊政道醫師說，雖然莞靈沒能獲得獎牌，但請大家不要忽略她為了站上這舞台與教練一起所做的種種努力！克服這樣的困境，所應獲得的掌聲不該亞於奪牌所獲得的掌聲，也希望大家持續鼓勵與激勵所有還在奮戰的中華健兒，不論奪牌與否，請不要停止為他們的努力而鼓勵！

(中時電子報)