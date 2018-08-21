受大陸禁遊令影響？ 帛琉與台灣邦誼恐非鐵板一塊

2018年08月21日 21:08 中時電子報 呂承哲

由於帛琉堅守與我國維持邦交關係，中國大陸去年11月以非邦交國為由，採取旅遊禁令報復，當地觀光產業受到重創，此外，大陸還在諸多太平洋島國加深影響力。僅管帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）挺台立場堅定，但在下屆總統熱門人選惠恕仁親商、認為該與北京當局重啟對話來看，帛琉與台灣邦交情誼也不是鐵板一塊。

總統蔡英文「同慶之旅」甫結束，外交關係又遭受挫敗，外交部長吳釗燮今早就在記者會宣布，我國與中美洲邦交國薩爾瓦多斷交，目前中華民國邦交國已降到17個。

不過，帛琉官方統計數據顯示，2017年12.2萬旅客人，陸客就達5.5萬旅客人，台灣旅客才佔9千人，加上中國大陸在帛琉大肆採購、投資當地觀光產業，一直到旅遊禁令實施，帛琉觀光產業就受到重創。

據《路透社》報導，總統雷蒙傑索指出，帛琉當然歡迎中國的投資客跟旅客，但目前政府立場、民主價值較親向台灣，而且陸客已對當地環境造成影響，目前將旅客目標，鎖定在高消費客群。

不過，目前帛琉親近商界的參議員惠恕仁被看好是下一屆總統熱門人選，加上蒙傑索2021年任期屆滿8年，前帛琉駐台大使傑克森•亨瑞（Jackson M. Henry），中國商人目前非常期待下屆政府能改善與中國大陸之間的關係。

(中時電子報)