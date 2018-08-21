義大「校務策略會議」 全力推動跨域創新

2018年08月21日 21:22 旺報 張國威

為凝聚教職員共識、延續與開創校務新發展，義守大學「2018校務策略會議」自15日起，一連三天，在工研院台南六甲院區人才培育中心舉行，全校一、二級主管共一百多人參與；義大校長陳振遠提出國際連結、永續發展與大學社會責任實踐等主軸，強調義大未來發展將定位為跨域創新、服務社會、永續發展的國際綜合型大學。

陳振遠校長表示，「跨域」指的是跨學科領域、跨國際疆域，「創新」則是教育創新與社會關懷的包容創新（inclusive innovation），呼應義大將致力於培育「有能力解決問題」未來人才的使命，無論產學研各方面，積極推動跨域和創新都是必要。

會議中特別邀請中華大學校長劉維琪專題演講，就全球高教趨勢觀察與未來大學想像等面向，提出多元思考激盪；工研院執行長羅達賢也以《跨領域與價值創新》為題，分享打破領域界限、豐沛組織網絡與創新學習模式等經典案例，不只重視學生學甚麼？「而要進一步深究如何學得更好？」

在三天會議中，各單位主管並就《老教室裡的新思潮》、《從校務資訊看見未來--跨域激盪共創價值》、《學務創新有感共振—大學社會責任實踐》等議題進行熱烈討論；參與者藉此強化橫向連結，透過討論彼此激盪，對義大校務發展與產學研創新策略，激發出不少火花，包括空間改造啟動創意、導入STEAM元素強調自我探索與自主學習、深化通識教育培育說故事能力、打造精進四創教育生態園區、厚植前瞻性特色研究、營造幸福校園等創新方針，具體推動上將朝向簡化管理制度、提升學術單位的自主性、集團資源整合、善加整合與創價加值、鼓勵適性發展、改變評鑑標準等方案推進。

陳振遠校長更以「逆向思考，樂觀面對」，勉勵學校主管們拿出更多熱情，展現更大企圖心，強化橫向連結、打團隊戰，發揮延伸出最大效能。

(旺報 )