伊朗下週將推出新戰機與新飛彈

伊朗說下週會有新戰機首飛，也許是Qaher 313。(圖/伊朗國營電視)

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中時電子報

伊朗國防部長表示，將會在下週推出自製新型戰鬥機，並且繼續發展飛彈，這是保衛伊朗的重要任務。他強調美國的制裁是無用的，不會影響到伊朗的地區影響力。

路透社報導，美國總統川普於5月片面撤回了美國伊朗核協議，該協議的內容是伊朗捨去核武研究，換得美國經濟支援。然而川普表示，協議有嚴重問題，因為它沒有遏制伊朗的彈道飛彈計劃，以及限制伊朗供應武器給週邊國家(敘利亞、伊拉克和葉門胡賽團體)。

在美國否定核協議後，伊朗擔心這是美國入侵伊朗的開端，因此擴大武器投資，包括戰機、飛彈與防禦系統。伊朗海軍周六宣布，由於美軍在波斯灣地區活動造成的緊張局勢，決定將自己的戰艦安裝伊朗自製的卡馬德先進防禦武器系統(Kamand system)。

卡馬德系統就是伊朗版的方陣系統(Phalanx Close-In Weapon System)，方陣是美國的軍艦近迫武器防禦裝置，普遍安裝在1990年代之前問世的美艦水面艦，而伊朗遭受美國長期武器停止供應，因此需要自己仿製方陣系統。

伊朗國防部長阿米爾．哈塔米(Amir Hatami)說：「我們的首要任務是開發各種飛彈，在這方面我們有著豐富的經驗，但需要持續發展。然後我們將會在8月22日的國防工業日，展出自製的最新戰機，人們將會看到它飛行。」

目前尚不清楚新戰機是指什麼，伊朗曾經以美國戰機為藍本，自行仿製了好幾種伊朗版本的變體，包括源自F-5E/F的閃電-80(Saeqeh-80)、Kowsar，然而在2016年曾經展示過征服者313式(Qaher 313)，具有奇特的類匿蹤外型，但多數西方專家都對征服者313能否飛行表示懷疑。

究竟是哪一種戰機在8月22日首飛，實在令人期待。

伊朗空軍的戰機多數是1979年革命之前所獲得的3種美國戰機，包括F-4、F-5、F-14，伊朗空軍為這3種主力戰機，努力以仿造零件的方式維持運作。此外還有一些俄國戰機與法國戰機，那些是兩伊戰爭與1991年伊拉克戰爭時期，從伊拉克那裡逃亡過來的。

(中時電子報)

文章來源：Iran to unveil new fighter jet, develop missiles - minister

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