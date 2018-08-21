天文學家：1／3超級地球是被海洋覆蓋的水世界

2018年08月21日 21:24 中時電子報 盧伯華

隨著科技的日新月異，天文研究領域的行星學家已經分析了幾千個類地行星，亦即俗稱「超級地球」的性質。行星學家作出結論說，目前己分析的超級地球有三分之一是由海洋構成的「水世界」星球。

據衛星通訊社報導，天文科學家們已經在波士頓舉行的2018國際地球化學年會(Goldschmidt Conference 2018)上公佈研究結果。

報導引述美國哈佛大學首席研究員曾理博士的話說，「我們試圖瞭解行星的質量和它們的半徑有何關係，因此建立了一個模型，這個模型顯示，半徑不超過地球半徑1.5倍的行星仍然是石質，而較大的星球就是水世界。」

近幾年來，開普勒望遠鏡、對流自轉和行星凌星任務COROT發現了一千多顆太陽系外行星。它們之中的許多石質星球都屬於「超級地球」範疇，其重量、大小和密度大概在地球和氣態巨行星之間。

報導說，儘管現在各大望遠鏡還無法拍到它們的照片，但科學家們已經可以做出這些星球的模型。他們的計算表明，每3個這樣的行星中就有一個是海洋星球。但儘管它們有大量的水，卻完全不像地球，在上面也不一定會有生命。

科學家們指出，發射TESS望遠鏡能讓我們寄望於獲得關於這些行星組成的第一批數據。這些數據可能會證實科學家團隊的預測，或者也能幫助科學家了它們的相關情況。

(中時電子報)