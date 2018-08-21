史上最慘氣象主播！去年被雷劈 今年又「出事了」

劉曉東被封為「史上最慘氣象主播」。（圖／翻攝自劉曉東微博）

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中時電子報
劉曉東去年被雷擊中而走紅。（圖／翻攝自劉曉東微博）
劉曉東日前出外景時，雨傘瞬間被吹爛。（圖／翻攝自劉曉東微博）

氣象主播偶爾要出外景報氣象，有時遇到惡劣天氣，免不了會發生一些小意外，大陸大連的氣象主播劉曉東，去年就曾在節目連線時不小心遭雷擊中，當時在網上造成熱烈討論，沒想到，他最近又「出事了」，畫面在微博瘋傳，甚至登上熱搜榜，笑翻網友。

劉曉東去年出外景連線，當時下雨，他便撐著雨傘在戶外播報新聞，未料才講沒幾句話，突然被雷擊中，還看得到他手和雨傘上的電流火花，嚇得他喊了一聲「唉唷」並蹲下，隨即暫停拍攝，事後他回想此事仍心有餘悸，但也慶幸不是被主雷電擊到，而是被主雷電的感擊中，否則後果不堪設想。

劉曉東發文自我調侃。（圖／翻攝自劉曉東微博）

沒想到過了一年，劉曉東又登上熱搜，他20日在戶外報導時，因風雨太大，導致他手上拿得雨傘瞬間被吹爛，連人也站不太穩，模樣看來有點狼狽，畫面播出後，不少網友記起他就是被雷擊中的主播，紛紛笑稱「真是拿命在播報」、「傘爛了，只剩他在風雨中凌亂」「雖然很慘，但我還是忍不住笑了」，在網上掀起熱議。

事發當天，劉曉東也發文PO出外景前的帥照和被風吹後的慘況對比，自我調侃：「早晨在演播室還帥帥的，現在就這熊樣了」，受訪時則敬業稱：「習慣了，反至我們工作性質就是這樣」，而今（21日）他看到自己被封為「史上最慘氣象主持人」還登上熱搜，則笑說：「去年被雷擊，今年被風吹！沒錯，就是我」，相當幽默。

(中時電子報)

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