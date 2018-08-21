與美聯手制陸 日加賀號將與南海周邊國演訓

日本「加賀」號護衛艦（見圖）編隊將從8月26日起到10月底，赴南海與周邊國家演訓。（日本海上自衛隊）

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中時電子報
日本海上自衛隊「加賀號」護衛艦

在美國雙管齊下，以行使自由航權為名，加強南海海空巡航，挑戰北京的造島擴權行動後，日本海上自衛隊21日也宣布，將從8月26日起到10月底，派包括出雲級大型直升機護衛艦「加賀」號在內的3艘護衛艦，前往南海與印度洋，和海域周邊國家海軍共同演訓。

據每日新聞與《日本時報》（Japan Times）報導，由於解放軍積極擴張海上勢力，日本似乎有意藉海上自衛隊和南海周邊國家共同演訓，以加強牽制北京。

海上自衛隊說，3艘護衛艦巡航期間，預計將停靠菲律賓、印尼、新加坡，印度與斯里蘭卡等5國港口。而他們除了將與這些國家的海軍共同演訓外，也打算和在附近海域巡航的美軍艦艇舉行聯合軍演。

這是海上自衛隊前往南海與印度洋首度展開長期訓練，一般認為，日本在與美軍加強合作的同時，也在牽制北京的海上擴權行動。

日本首相安倍晉三正推動「自由開放」的印太戰略，而海上自衛隊海上幕僚長村川豊說，這項行動是戰略的一部分，與確保和平安定的目標一致。

《外交家》（The Diplomat）雜誌網先前指出，自1991年以來，南海7個聲索國中，已有越南，菲律賓與印尼等5國買了起碼1艘攻擊潛艇。而這5國都已經開始執行，或宣布要執行南海自由航行任務。

除了聲索國外，美國、日本、澳洲，英國和法國也紛紛開始，或已宣布，要在南海行使自由航行權。分析指出，這些巡邏旨在遏制北京的擴張，並加強對當地盟國的支持。

而針對北京在南海擴權，美國5月已將總部位於夏威夷的太平洋司令部（USPACOM）更名為印太司令部（US Indo-Pacific Command），顯示將擴大區域戰略，而這是日本與澳洲一直大力倡導的。

(中時電子報)

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文章來源：護衛艦３隻、インド洋に長期派遣訓練

文章來源：Japan to send three destroyers to the South China Sea and Indian Ocean

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