亞運》女籃橫掃印尼4連勝晉級 賽程卻遭搞鬼？

中華女籃21日大勝地主印尼64分。(報系資料照)

友善列印
中時電子報

刻意讓包喜樂、彭詩晴兩人輪休的中華女籃，21日靠黃鈴娟攻下26分，鄭伊秀也拿22分，終場115比51橫掃地主印尼，預賽4戰全勝、分組第1晉級8強，中華女籃教頭華格納賽後卻語出驚人表示，接下來的賽程可能遭到搞鬼！

「由於彭詩晴(右腳跟)、包喜樂(右膝)都有些微傷勢，所以我才讓兩人休息，」華格納表示，「我知道接下來8強的對手，將是23日泰國與蒙古之戰的敗隊，可是根據目前我們所收到的賽程安排，我們或許有可能會在4強又碰兩韓聯軍。」

老實講，這種情況不太可能出現在其他國際賽事，但在雅加達-巨港亞運，卻變很有可能發生，目前中華女籃收到的賽程資料，身為X組第1晉級的中華女籃，假如8強可以順利晉級，準決賽將會碰上X組第2與Y組第3的勝隊。

目前X組第2的球隊將是兩韓聯軍，如果女籃賽程真的如此安排，等於預賽同組的中華隊與兩韓聯軍，馬上又在準決賽遭遇，而不是照著正常國際賽安排模式，對上Y組第2(可能是日本)與X組第3之戰的勝隊，這到底怎麼回事？

「反正接下來我會請教練團其他成員趕緊弄清楚賽程安排，不管碰上任何對手，我們都會做好準備，一場一場來，每場也都要打好，」華格納說，「就算我們打得再辛苦，只要我們可以團結一致，無論碰上誰，我們都能贏球！」

黃鈴娟21日全場投16中10，包含三分球投12中6，外線準到連場邊義工都搖頭大喊不可思議，她開玩笑表示，「大概是我前面都沒怎麼投，所以現在才這麼準。既然教練團今晚給我這麼多上場時間，我當然要好好把握。」

(中時電子報)

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