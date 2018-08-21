該邊性感正流行 妮姬米娜VMA紅毯危險顯露餡

2018年08月21日 21:40 中時 陳張眾

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲表演時，以一襲金色VERSACE高衩訂製禮服，站穩美臀始祖地位。（CFP提供）

英國女歌手芮塔歐拉選穿Jean Paul Gaultier 2018秋冬高訂透視禮服，展現曼妙身材曲線。（CFP提供）

卡達珊家小妹凱莉珍娜這次改打優雅性感牌，以出自設計師Tom Ford之手的白色外套式洋裝出席紅毯。（東方IC提供）

2018 MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）於紐約時間20日晚落幕，為不讓首度甜蜜合體的亞莉安娜（Ariana Grande）與未婚夫搶盡風頭，紅毯上眾女星也無不使出看家本領，各憑本事性感吸睛。

造型風格向來大膽的饒舌歌手妮姬米娜（Nicki Minaj），這次除了事業線外，還挑戰「該邊」危險地帶，一襲OFF-WHITE秋冬系列膚色胎衣搭配薄紗裙，上下遮得剛剛好，令人不禁替她捏把冷汗。英國女歌手芮塔歐拉（Rita Ora）也不甘示弱，選穿Jean Paul Gaultier 2018秋冬高訂透視禮服，曼妙曲線一覽無遺。

而蜜大腿更是女星基本配備，「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）身著金色VERSACE高衩裝性感稱霸舞台，站穩美臀始祖地位。卡達珊家小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）則意外改打優雅牌，以出自設計師Tom Ford之手的白色外套式洋裝時尚出席，博得不少好評。

(中時 )