亞運》潘昕妤、卓莉萍梅開二度 女足7比0痛宰馬爾地夫

余秀菁（右）連3戰替中華女足貢獻進球。（亞運大會提供）

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中時電子報
／綜合報導

雅加達亞運21日結束女足A組預賽，中華女足以79％的壓倒性控球率，全場29次射門轟炸馬爾地夫，小將潘昕妤、卓莉萍雙雙「梅開二度」，終以7比0大勝，也以2勝1負拿下A組第2，24日將與越南拚搶4強門票。

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A組另一場比賽，南韓則以12比0痛宰地主印尼，3戰全勝拿下A組冠軍。印尼雖然吞下慘敗，但1勝2負獲分組第3，仍然晉級8強。

中華女足右翼丁旗（中）在禁區內頭槌爭頂。（亞運大會提供）

「這都是大家共同努力的成果，讓我才能連3場都有進球。」先發踢了30分鐘，就連3場替中華隊進球的余秀菁說：「這次分組我們已經有預料會進八強，最重要的是下一場對越南搶4強門票！」

中華隊面對實力相去甚遠的馬爾地夫，開賽僅6分鐘就由余秀菁先馳得點。接著抵達巨港時還拉肚子的潘昕妤，在第12、31分鐘各進1球，加上卓莉萍也於第17分鐘破門，上半場4球領先。

下半場中華隊由包欣玄在第55分鐘破門點燃引信，李綉琴、卓莉萍各下1城，輕鬆勝出。反觀馬爾地夫全場僅有1次射門，則以3戰全敗結束這次亞運之旅。

C組賽事方面，賽前同為1勝的日本、越南正面交鋒，結果日本以7比0大勝拿下C組第1，也確定中華隊的8強對手將是越南。

(中時電子報)

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