太愛頂嘴了 媽媽趁她熟睡舉斧頭砍死女兒

2018年08月21日 21:44 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

戰鬥民族果然民風剽悍，俄羅斯中部柴可夫斯基市一名49歲的婦女塔提阿娜（Tatiana Degirmendzhy）將自己18歲的女兒尤利婭砍死在睡夢中，原因竟是因為女兒愛頂嘴。

據《每日郵報》報導，這名母親用斧頭多次砍向正在睡覺的女兒，在此過程中砍斷了女兒的頸動脈，這名母親殺死女兒後，隨後逃離現場，搭乘火車逃離。

幾個小時後，尤利婭的哥哥、22歲的舒爾坦（Sertan Degirmendzhy）在散步回家後發現妹妹一動不動地躺在房間裡，床上和牆上到處都是血。他在床附近的地板上發現了沾滿鮮血的斧頭，並立即打電話給急救部門。趕到現場的救護人員發現少女死於大量失血。

據報導，警方從受害者身上發現的傷口推測兇手曾試圖肢解屍體。警方搜查採集現場跡證，發現只有受害者母親的護照不見了，隨即她被宣佈為通緝犯。

不久警方在距柴可夫斯基市36英里的伊澤夫斯克市找到了她。據警方稱，這名母親已經承認謀殺了她的女兒，她說：「如果我有7個像她一樣的女兒（尤莉亞），我早就把她們全殺了。」

一名警方發言人在評論此事時說：「調查發現，在過去的三個月裡，嫌疑人和受害者一直處於家庭衝突之中，嫌疑人說她是出於個人的厭惡而殺人的。」警方說，若是罪名成立她將面臨15年的監禁。

(中時電子報)