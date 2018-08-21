美學者：台灣執政黨利用司法進行報復 不健康

2018年08月21日 22:12 中時電子報 丁世傑

美國史丹佛學者戴雅門（Larry Diamond）日前應邀來台灣演講時特別提到，執政黨起訴前總統作為報復，是不健康的；如果指控前總統貪汙，應該有明確證據，否則會傷害台灣的民主！

長風文教基金會日前邀請史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）主講「美國民主往何處去？」，對於美國民主的窘境、社會價值的極端對立、民粹主義的推波助瀾等議題深入探索。

戴雅門（Larry Diamond）是史丹福大學胡佛研究所資深研究員，為世界知名的民主研究學者，其專長領域為比較民主發展和美國外交政策。他曾擔任「民主、發展和法治中心」主任，並主持關於臺灣民主的研究計劃。他是《民主雜誌》（Journal of Democracy）的共同創刊編輯，也是美國國家民主基金的高級顧問。

根據風傳媒報導，戴雅門特別提到，蔡英文政府對前總統馬英九的指控，雖然細節他不是很清楚，但如果一個民主國家每次政黨輪替時，執政黨都會起訴前總統作為報復，這對民主來說是不健康的，恐怕會陷入類似於拉丁美洲國家的困境，在那裡政客對敵人一報還一報已是常態。

戴雅門強調，如果指控前總統貪汙，應有非常明顯的證據，如果沒有的話，那會對民主帶來非常大的傷害，導致不同政治派別之間的相互仇視。

因此，他提醒民進黨，對在野黨的任何攻擊行為，都必須特別小心並符合法治程序，以免傷害台灣的民主政治。

(中時電子報)