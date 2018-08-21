美學者：台灣執政黨利用司法進行報復 不健康

史丹福大學胡佛研究所學者戴雅門（Larry Diamond）。（圖／取自戴雅門推特）

友善列印
中時電子報

美國史丹佛學者戴雅門（Larry Diamond）日前應邀來台灣演講時特別提到，執政黨起訴前總統作為報復，是不健康的；如果指控前總統貪汙，應該有明確證據，否則會傷害台灣的民主！

長風文教基金會日前邀請史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）主講「美國民主往何處去？」，對於美國民主的窘境、社會價值的極端對立、民粹主義的推波助瀾等議題深入探索。

戴雅門（Larry Diamond）是史丹福大學胡佛研究所資深研究員，為世界知名的民主研究學者，其專長領域為比較民主發展和美國外交政策。他曾擔任「民主、發展和法治中心」主任，並主持關於臺灣民主的研究計劃。他是《民主雜誌》（Journal of Democracy）的共同創刊編輯，也是美國國家民主基金的高級顧問。

根據風傳媒報導，戴雅門特別提到，蔡英文政府對前總統馬英九的指控，雖然細節他不是很清楚，但如果一個民主國家每次政黨輪替時，執政黨都會起訴前總統作為報復，這對民主來說是不健康的，恐怕會陷入類似於拉丁美洲國家的困境，在那裡政客對敵人一報還一報已是常態。

戴雅門強調，如果指控前總統貪汙，應有非常明顯的證據，如果沒有的話，那會對民主帶來非常大的傷害，導致不同政治派別之間的相互仇視。

因此，他提醒民進黨，對在野黨的任何攻擊行為，都必須特別小心並符合法治程序，以免傷害台灣的民主政治。

(中時電子報)

受大陸禁遊令影響？ 帛琉與台灣… 軍聞社作品「On the way」　獲歐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。