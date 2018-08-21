日本「新一代食神」來台！聯手國宴主廚限時端中華盛宴

2018年08月21日 22:03 中時 何書青

「國宴主廚」高鋼輝（左）、「新一代食神」脇屋友詞（中）和「台菜新銳」宴客樓主廚洪福龍（右）聯手打造限時奢華中華饗宴。（台北萬豪酒店提供）

雪花龍飛鳳舞青檸酪梨醬。（台北萬豪酒店提供）

台北萬豪酒店「宴客樓」中餐廳將於9 月5日至9月8日限時4日，邀請曾於日本紅極一時的烹飪比賽節目《鐵人料理》中勇奪冠軍、更獲頒象徵日本最高榮譽的「黃綬褒章」的新一代食神脇屋友詞來台，並與曾主掌台灣總統就職晚宴的「國宴主廚」高鋼輝、萬豪宴客樓主廚「台菜新銳」洪福龍聯手，獻上結合台、粵、日法風滬菜的中華盛宴；午餐每人4500元+10%，晚餐每人8800元+10%，皆含佐餐香檳。

這次來台客座的脇屋友詞大有來頭，他 擁有「中華菜鐵廚」、「完美先生」美譽，以精湛廚藝結合日式美學，引領中華料理在日本市場奠立一席之地。脇屋友詞以正宗傳統上海菜技巧融合新創意，打造「甜、苦、酸、鹹、鮮」5味和諧，帶出食材細膩、優雅及微妙風味，更於生活中尋找靈感，循著四季變化，將來自日本及西方的料理造型美學概念用於中菜，為傳統料理注入新活力。

脇屋友詞目前在日本擁有3間高檔中華料理餐廳，其中位於東京的「一笑美茶樓」更被譽為「一生必嚐的中華料理」，這次脇屋友詞來台獻上的和牛或極致蟹料理更是饕客。

前菜是外型絕美、宛若骨董文物「多寶格」的「萬豪九喜碟」，由3位大廚攜手構思出9道精緻的開胃料理，其他料理則以像是龍蝦的頂級食材，巧妙入菜。其中像是「雪花龍飛鳳舞青檸酪梨醬」顛覆傳統台式鳳梨蝦球，用的是體型偏小、肉質軟嫩的龍蝦取肉，加入香濃龍蝦膏打成漿、塑成球狀，中心填入新鮮鳳梨果泥，與鳳梨果粒、鮮榨百香果汁組成之酸甜流沙，而外層包覆入口即化的白色威化紙，製成夢幻感十足的雪花球。

「紅蟳小捲襯鮮榨蔥油米糕」靈感來自台式紅蟳米糕，但將紅蟳取肉與蟳卵拌上米糕飯、填入小卷中，再下鍋油炸，讓這道料理不必像傳統紅蟳米糕飯費力剝蟹殼，饕客可以直接入口外層酥香、內餡香黏可口的創新中華料理。

(中時 )