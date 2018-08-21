人類末日？科學家警告地球磁極倒轉後果極嚴重

這張由美國太空總署提供的照片顯示出太陽釋放出中型耀斑，造成輻射風暴和日冕帶電粒子拋射，數分鐘後轟擊地球磁場。正因地磁場的保護，使地球生物免於受到太陽耀斑的侵襲。（圖／美聯社）

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地球磁極逆轉

地質學家指出，不可避免的地球磁極倒轉，將產生極為嚴重的後果。它將使得地球受到大量伴隨太陽風而來的帶電粒子以及宇宙射線的影響，除了劇烈改變生物演化進程之外，並對人類生活產生極其不利的影響。

衛星通訊社報導，澳大利亞國立大學地質科學家安德魯．羅伯茨在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, PNAS)發表文章說，地球磁場保護我們免受太陽風傷害已經有35億年，強大的太陽耀斑每隔一段時間就會穿透地球磁場，導致電子產品出現很多問題。而地球磁極一旦發生倒轉，將會導致比1859年太陽能超級耀斑更嚴重的後果。

報導說，極點和羅盤針的位置在地球並非一直都是現在這個位置，大約每隔45萬年到100萬年間，地球南北兩極就會改變位置。科學家們從古代粘土和火山岩的結構中發現了地球磁極逆轉的痕跡，例如大約4萬年前，羅盤針的「北極」指向現在的「南極」，而「南極」則指向現在的「北極」。

科學家們認為，磁極倒轉造成的災難會加速地球上動植物的進化，干擾鳥類的遷徙。而在科技發達的今天，他們會造成輸電線路的混亂，還會摧毀軌道上的所有衛星。科學家希望，在這種情況發生之前，人類能為磁軸的下一次倒轉做好準備。

(中時電子報)

文章來源：科學家警告地球磁極倒轉的後果

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