亞運》周天成頭香功虧一簣 羽球男團不敵大陸 連續兩屆銅牌

2018年08月21日 22:51 中時電子報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達-巨港亞運21日晚間男子羽球團體賽上演中華隊挑戰中國大陸隊的精采戲碼，台灣一哥周天成靠著犀利攻勢以及變化多端戰術，21比13、21比19，擊敗世界排名第二高手石宇奇，也為中華隊搶得頭香，可惜接下來的兩點雙打以及王子維單打都沒能延續氣勢，經過將近4小時鏖戰最終以1比3落敗，連續兩屆都以銅牌作收。

這是周天成生涯第一次擊敗石宇奇，終結對戰3連敗。周天成表示，賽前不斷看了石宇奇的比賽影帶，從中找到他的擊球習慣，因此有著充足準備，所以打起來信心十足。

第二局周天成19比16領先，石宇奇連追2分，眼看情勢有些危及，不過小天還是臨危不亂，最終逼得石宇奇回擊失誤掛網，贏得這場重要勝利。

小天表示，石宇奇的體能非常好，如果不能在第二局擊敗他，打到第三局就會出現變化，拿下最後1分振臂一揮沒有輕視對手的意思，而是高興自己終於贏得這場重要勝利。

第二點雙打陳宏麟／王齊麟先盛後衰，21比19、12比21、9比21不敵世界排名第二組和李俊慧／劉雨辰；第三點單打王子維曾在去年德國大獎賽爆冷拍退奧運冠軍諶龍，此次再次碰頭，王子維又以21比18拿下首局，第二局諶龍7比0開局攻勢，21比13扳平局數，決勝局，王子維從落後7分的劣勢下追到12比15，無奈最終還是沒能逆轉戰局，17比21敗下陣來。

第四點雙打中華隊派出李哲輝／李洋挑戰世界排名第4的劉成／張楠，雙方廝殺得非常激烈，但雙李技不如人13比21、17比21吞敗，徒留遺憾。

(中時電子報)