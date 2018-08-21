軍聞社作品「On the way」　獲歐洲攝影大賽銀牌獎

2018年08月21日 23:06 中時 楊佳穎

國防部軍聞社新聞官陳軍均上尉，參與PX3（法國巴黎 Prix de la Photographie Paris 攝影大賽）歐洲大型攝影比賽，拍攝我國特戰官兵年度行軍訓練新聞照片，榮獲銀牌獎肯定，除展現政戰專業單位的專業實力外，更將特戰官兵精實的訓練狀況揚名國際。

陳軍均指出，當時是在採訪過程中，深受官兵的精神士氣打動，因此藉由攝影鏡頭，記錄下訓練的真實過程，表達「國軍，不畏艱難訓練著，我們會更努力讓自己更好」的感受；他強調，參與比賽的目的，就是希望「讓國軍在國際間被看到」。

陳軍均也說，參賽作品定名為「On the way」，盼表達在執行採訪任務當時，在隧道內特殊的光線照映下，呈現出特戰官兵在行軍時的精神與士氣，令在旁見證的他，為官兵責任心和榮譽心深感驕傲，因此選定該照片報名參賽。

PX3攝影比賽，曾被譽為歐洲規模最大的攝影比賽，每年都有來自全球的業餘和職業攝影師投稿，區分原創性（originality）、創意（creativity）、執行力（excellence of execution）和影響力（overall impact）等項目，評選出優質作品，得獎作品會將收錄在PX3年鑑中，並於巴黎展出。

(中時 )