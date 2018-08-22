第四台開放無碼妖精打架 正義魔人舉發妨害風化

無碼A片解禁後，第四台的鎖碼頻道可以看到完整版「妖精打架」。（本報系資料照/潘朵啦頻道圖）

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中時電子報

你可能不知道，在家中的第四台鎖碼頻道，已經可以觀賞火辣辣的無碼無碼妖精打架了，但是有人還是認為此舉嚴重侵害兒童及青少年身心，如果小孩子偷偷開來觀賞，恐會產生嚴重後果，於是具狀提告全台所有系統商及2家無碼片供應商妨害風化。

其實早在去年6月間，NCC已經修正《電視節目分級處理辦法》，將「不得裸露性器官」規定，修正為只要不涉及暴力、性虐待、人獸交題材，其他內容將開放，無馬賽克也不會限制，但仍規範這些內容僅限放在鎖碼頻道播放。

修正案通過後，許多有此需求的人真是大聲喊讚，認為是「遲來的正義」，未修正前，不但限制級內容只能在鎖碼台播出，且有規定「不得裸露性器官」，所以不但重點不為都加了後後一層馬賽課，而且到了緊要「關頭」就被「喀擦」剪了，讓人覺得「隔靴搔癢」。

在民代認為民眾有「完整觀賞」權益的需求下，多次提案終於獲得修正，開放於鎖碼頻道內可以觀賞到「無碼航空版」完整內容。

據《蘋果》報導，但是仍有衛道人士認為不宜，有1名正義之士，認為有線電視播放無碼A片，雖然造福了成年人的收視權益，但對青少年而言，卻嚴重侵害其身心，而這些妖精打架的影片三點全露，已經涉犯妨害風化罪，因此對2家A片供應商負責人及全台所有有線電視糸統台提出告發。

台北地檢署收案後展開調查，認為2家供應商的負責人是依最新的管理辦法提供系統商A片，並未違背法令，另外系統商也都將這些限制級影片放在鎖碼頻道供消費者付費使用，因此認為2家供應商負責人並無不法，處分不起訴。

另外就系統商被告發的部分，檢察官則認為《刑法》妨害風化罪散布猥褻物並無處罰法人，因此將系統商被告發的部分予以簽結。

(中時電子報)

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