抄襲人孔蓋？日本作家栖來光抓包：台灣人丟臉

左下是日本山口市人孔蓋、右下為萬華剝皮寮人孔蓋（圖／翻攝自水瓶子臉書）

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中時電子報
日本作家栖來光。（圖／翻攝自栖來光臉書）

台北市萬華「剝皮寮」因國片《艋舺》爆紅，古早味街道是文青打卡聖地，外國遊客必訪！近日卻被日本正妹作家「栖來光」發現，剝皮寮的人孔蓋圖樣是抄襲日本山口市商店街人孔蓋。對此，作家「水瓶子」在臉書直言「非常丟臉！」抄襲沒被台灣人發現，結果被外國人抓包。

作家水瓶子日前為了導覽，將剝皮寮歷史街區的人孔蓋拍照、PO上臉書，意外被長期定居台灣的日本作家栖來光發現，這人孔蓋的圖案與家鄉日本山口市商店街上的幾乎一模一樣。

作家水瓶子直呼太誇張！「龍山寺每年點光明燈的盛況，大概是這樣的街景沒有錯，但這個抄襲的也太瞎了，並不是學習，我只能說是丟臉吧！」

《蘋果》報導，栖來光說道，因為這人孔蓋與日本家鄉的太像，調查發現山口市人孔蓋在1987年設置，紀念日本七夕燈籠節活動所畫，栖來光嘆氣「難過的不是被抄襲，而是心疼很多台灣朋友為此感到丟臉和難過。」希望抄襲的人知道，這種行為不只害到自己，更傷害了別人的文化。

涉抄襲的徐裕健建築師事務所，是台灣古蹟修復權威，對抄襲人孔蓋僅說句「已向教育局藝術科回應，有問題去問他們。」北市教育局也派人到場了解，詳細狀況要再調查。

對此，網友們痛批這不叫抄襲，是複製貼上，「已經不是87%像而已了，連燈籠的點都點同樣的地方…」、「還知道把觀眾的衣服更換，要是穿和服更糗」、「台灣抄襲還抄的比較醜 OMG」、「連人孔蓋都舔日」、「創作？考驗google的功力吧」。

(中時電子報)

文章來源：水瓶子FB

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