藉柯釋善意？ 吳子嘉：大陸已透露兩岸新標準給民進黨

2018年08月22日 00:02 中時電子報 呂承哲

前中美洲友邦薩爾瓦多與我國21日斷交，中華民國邦交國數目僅剩下17國，這也是總統蔡英文2016年上任以來面臨的第五個斷交，在不承認「九二共識」為兩岸關係互動的前提下，兩岸陷入僵局，外交戰烽火連天，甚至無法繼續參加WHA，連台灣企業受到波及。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，面對兩岸關係惡化，央視之前播出柯文哲的畫面，就是個重要資訊。

吳子嘉在節目《年代向錢看》表示，中共從1949年建政以來，統一是國家決策，是絕對不退讓的目標。然而，中共這幾年有一個新的目標出現，就是中美台關係的複雜化，原本堅持統一，要把台灣拿回來，但現在老美出手了，主持人陳凝觀點出，「中華民國，或是說台灣的特殊存在就是個證明」。

吳子嘉提到，其實台灣的外交官、國安會人員的能力，確實有點問題，蔡政府自許為兩岸專家，卻頻頻誤判，而且在中美貿易戰，台灣明明有很多機會抓住，例如85℃事件，本土起家的跨國企業被大陸網民修理，台灣企業赴陸投資危險增加，加上現在美國總統川普就是要與北京當局對衝，本應該是中國大陸極度不希望與台灣發生衝突的時機，卻出現斷交。

吳子嘉還表示，日前央視播出了柯文哲的畫面，這是中國大陸釋出的重要資訊，丟出三個表準：第一，北京不與民進黨往來，第二，國民黨自己人，第三，若出現像柯文哲這樣的人，我可以接受，若民進黨願意朝柯文哲移動，中國大陸可以接受，現在訂出這個新標竿，是個非常重要的事情。

(中時電子報)