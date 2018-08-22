李家同：台灣一天到晚都在講AI 卻不懂如何防電腦中毒

2018年08月22日 00:03 中時電子報 林郁庭

台積電日前驚傳機台同步遭病毒事件，公司預估營收恐慘損52億，躍上國內外新聞頭條。暨南大學前校長、資訊科學家李家同近日在臉書上有感而發，他注意到全國上下一天到晚都在講AI(Artificial Intelligence)，然而，其實很多民眾不懂電腦，如何防毒等相關原理也一知半解。

李家同表示，他注意最近發現很多有趣的事情，都與電腦有關，可是又發現，雖然台灣常一天到晚都在講AI，但很多人其實對電腦搞不太清楚，讓他忍不住想發表一下對於AI的想法，但強調這想法可能不是在主流之內。

李家同指出，電腦中毒一定是因為有一個可以執行的程式，而且這個程式是惡意的程式，你不小心執行了這個程式，這個程式就高興得不得了，在你的電腦裡胡鬧一陣，他可能破壞你所有的檔案，這個程式應該就是一種毒，一旦執行就中毒了，我就碰到過這種程式，將我的檔案陸陸續續的破壞，幾乎嚴重到整個電腦無法正常運作，只能重灌。

李家同提出疑問，為何銀行、證券行或者通訊系統用的電腦，好像很少中毒？他解釋電腦至少可以分成兩種，(1)主機電腦(main frame computer) (2)個人電腦(PC)。主機電腦還包含伺服器(sever)，接著他細說這兩種電腦到底有何不同呢?

李家同舉例，如果你在主機電腦上寫一個程式，你可以管到與你程式有關的檔案；如果你是一個PC使用者，這個PC上所有檔案都可管，你可為所欲為。例如你哥哥在這部電腦上放了一些檔案，你跟你哥哥吵架了，你可以一下子就將他的檔案去掉了，這就解釋為何銀行的主機電腦不會有問題，但你的個人電腦就會中毒。

毒從哪裡來的? 李家同解釋，只要電腦和外面有接觸，就可能中毒，比方說收發電子郵件、用Line或是用Skype，有毒的程式都可能進入你的電腦；如果有使用USB，當然也可能中毒，因為該USB曾經到別的電腦上去輸入了一些檔案，其中可能是有毒的程式，像是有毒的程式，可以偽裝成一個圖檔，當有人點擊察看這個圖時，這個毒就發作了。

李家同特別強調，如果電腦是要用來控制任何儀器，千萬不要連上網際網路，也要不准員工輕易地使用隨身碟，至少隨身碟是一旦拿進來（公司）就不准拿出去了。

李家同建議，為了保障檔案，那應該利用雲端系統，可惡的毒最多只能破壞PC內部的檔案，可是在雲端的檔案仍然是安全的，要記得雲端系統的電腦有重重的保密，是非常安全的。最後他勸大家利用掃毒軟體，「至於它們如何掃毒的，我是不懂的」，可是這是唯一的一個辦法。

(中時電子報)