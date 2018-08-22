賣保險動不動就能年薪百萬？業務員淚揭3大黑暗內幕

2018年08月22日 00:03 中時電子報 林郁庭

「常常聽到周遭友人賣保險，動不動就稱自己做個幾年就年薪百萬」．這個問題也常在網路論壇上被討論，近日有網友就在批踢踢上分享，他從事保險業的心得，奉勸那些想要以保險業當主業發展的新鮮人，進入保險業前要再深思。

該網友在批踢踢上發文，奉勸想要以保險業當主業發展的新鮮人多想想，因為「每年都維持百萬的人，絕對不會是剛入門的你」。他在文中指出，保險業的精華就是增員、行銷這兩大部分，入行門檻低，像他科系跟保險完全沒有相關，但他只花一個月的時間就考到「從題庫裡出來」的證照，開始賣保險了。

該網友表示，許多人應當都會覺得反正我趁年輕進來闖闖看，一年後如果不行再離職就好了，但「這句話，其實就是保險業黑暗精華的所在」。首先，應該要先想想一年能成交幾張保單，假設一個月2件，每件保單能賺10000元好了，以客戶年繳的情況下，在第1個月時你收了2件，等於20000元，壞消息是下個月沒有要等明年同月才能再領；而是客戶月繳的情況下，第2個月也收了2件，不過兩件都是月繳。他解釋，月繳就是把年繳拆成12份給業務員，雖然領的都差不多，可是「先拿後拿」對剛起步的人來講差很多，也就是說第2個月只賺到1667元左右，但好消息是下個月不用做事，一樣有1667元入賬，不過這還得在找的到客戶跟你買以及每件傭金都能到10000元的前提之下才能有的情況。

該網友接著說，還有三點要注意：一、傭金是會逐年遞減的。二、大部分險種都只能領個3到5年，過了就沒了。三、最後才是定期險可能可以每年都能續領。

網友坦言，「從中增員（下線）得到利益的人才能在保險業存活，增員越多腳步就能站的越穩，所以剛進保險業時，主管都會教能帶朋友來就來，多拉一個是一個，陣亡人數越多，主管收入就越多，能活下來的人才是所謂的『組織發展』」。因此，迫於現實生計的情況，多數保險業務員一心只想著成交保單，只用話術先拉到人，這種一問三不知的保險業務就是一個不專業的業務。最後可能會演變成「我還在學習、我會努力、謝謝給我這個機會跟你談保險…等」的「人情保單」。

該網友也幫忙說，這世上當然也是有專業、負責、誠懇的業務員，但他也教大家買保險的10大原則。

1. 身為客戶就是要以「最低價格」得到「需要」的保障

2. 貨比三家以上，業務員也是多找幾個問，絕對有好處

3. 面對不肖業務員要秉持三不守則，「不接觸、不談判、不妥協」

4. 掌握基本保險知識，「資訊不對等」會讓你成為冤大頭

5. 衡量自己的收入

6. 對於保險你的「需求」是甚麼？

7. 問自己買了這張保單，發生意外時能給你什麼保障，講不出來或是不確定，就代表不知道買了什麼，如果保險業務也不知道，就代表遇到了不肖業務員

8. 承保前承保後有問題就問，你花的錢絕對值得你多問問

9. 不要一言堂，不要你的業務員說甚麼就信什麼

10.如果找到好的保險業務員，請不要凹他們退傭，這會讓他們從業生涯大幅縮減，你只會更快變成「孤兒保單」

(中時電子報)