只要拿下這3縣市 吳敦義2020仍有機會拚大位

藍營立委認為，國民黨多拿回幾個縣市，尤其是嘉義市、宜蘭縣以及彰化縣，吳敦義還是能穩坐黨魁寶座，與黨內另一顆太陽「朱立倫」力拚2020總統大位。(中時資料照)

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中時電子報

2018年縣市首長選舉僅剩不到百日，國民黨本月19日召開全代會找來前主席一同上台造勢，現任黨主席吳敦義在台上痛批總統蔡英文「用霸道獨裁心態治理中華民國」，誓言會帶領國民黨勝選，2020重返執政。不過，有藍營立委認為，國民黨多拿回幾個縣市，尤其是嘉義市、宜蘭縣以及彰化縣，吳敦義還是能穩坐黨魁寶座，與黨內另一顆太陽「朱立倫」力拚2020總統大位。

面對今年國民黨在各地的選情，桃園市、新竹縣、嘉義市藍營皆出現分裂情況，加上吳敦義就任黨主席以來，被外界認為過於傳統保守，甚至還被嘲諷是「無主席」，藍營面對2018年底選舉這關鍵一役，黨中央的競選主軸、勝選目標為何，甚至吳敦義的領導氣勢與魅力，恐怕都難以點燃支持者熱情。

就有黨內人士透露，吳敦義如此消極、偏安的心態，恐怕不利藍營選情，即便藍營年底多拿下幾個縣市，恐怕都不會歸功在吳敦義身上，到頭來，可能只會成為為人作嫁的「過渡黨主席」。

據《上報》報導，即便未明訂選戰目標，但吳敦義還是黨主席，他還是會概括承受選戰成敗責任，加上年底選舉，若是能拿得兩都、縣市過半，就算「大勝」；若是只維持新北，但拿下嘉義市、宜蘭縣兩個「民主聖地」，以及百萬人口的彰化縣，也算是「小勝」，吳敦義依然能坐穩黨魁寶座，在掌握黨務機器之下，還是有機會力抗朱立倫，一拚代表藍營披上挑戰2020大位。

(中時電子報)

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